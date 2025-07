ETFs de Ethereum batem recorde de investimentos e fazem criptomoeda disparar

Os ETFs de ether nos Estados Unidos bateram um novo recorde na última quarta-feira, 16, recebendo US$ 726 milhões em investimentos e registrando a melhor performance diária para o grupo de fundos desde o lançamento nas bolsas norte-americanas, há cerca de um ano.

Com os novos aportes, os fundos somam agora cerca de 4,95 milhões de unidades da criptomoeda, o maior montante desde o lançamento. Os ETFs demoraram para atrair mais investimentos e aportes mais expressivos, mas têm apresentado um forte crescimento nas últimas semanas.

O bom desempenho dos ETFs de ether gerou uma revisão de expectativas entre analistas sobre o futuro da criptomoeda. Especialistas apontam uma "mudança estrutural" em torno do ativo, em especial devido à criação de reservas corporativas inéditas.

Houve, ainda, uma reestruturação da Fundação Ethereum, organização responsável pelo projeto. Os dois elementos criaram um cenário mais favorável para a criptomoeda e permitiram uma retomada do otimismo entre investidores, ainda mais em meio a um ciclo de alta do setor.

Analistas também indicam uma mudança nas características da demanda pelo ether. A adoção por empresas acaba criando um cenário de demanda mais sustentada e, até então, inédita para o ativo. Com isso, a novidade acabou gerando um reposicionamento de investidores.

Dados da plataforma CoinGecko indicam que o ether acumula uma alta de mais de 7% nas últimas 24 horas. Já nos últimos sete dias, os ganhos são ainda maiores, na casa dos 22%. O ativo está cotado acima dos US$ 3,4 mil pela primeira vez desde janeiro deste ano.

Os ETFs da criptomoeda também caminham para encerrar julho com o melhor desempenho desde a estreia nos Estados Unidos. Até o momento, eles já acumulam US$ 2,27 bilhões em aportes, com o ETF da BlackRock despontando como principal destaque.

Caso os aportes nos ETFs mantenham o desempenho atual e as empresas continuem criando e expandindo suas reservas da criptomoeda, analistas não descartam uma alta ainda maior do ether ao longo dos próximos meses. Entretanto, ele ainda está distante da sua máxima histórica, de US$ 4,8 mil.

