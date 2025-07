Empresa troca bitcoin por reserva de Ethereum e vê ações saltarem 70%

A mineradora e plataforma de investimentos em criptomoedas Bit Digital pegou o mercado de surpresa na última segunda-feira, 7, depois de anunciar que vai abandonar sua reserva de bitcoin e vender os ativos para criar uma reserva de Ethereum. E, de lá para cá, os papéis da empresa dispararam.

Segundo a companhia, a ideia é usar o ether como seu ativo oficial de reserva corporativa. A empresa afirmou que já investiu, inicialmente, US$ 172 milhões em aquisições da criptomoeda, que vão se juntar às 24,4 mil unidades do ativo que ela já possui.

Além disso, a Bit Digital decidiu ir além e vender todas as 280 unidades de bitcoin que detinha. O valor foi usado para comprar mais unidades da criptomoeda da Ethereum, resultando em uma reserva final de 100 mil unidades. A ideia, agora, é expandir esse montante.

Sam Tabar, CEO da Bit Digital, disse que a empresa "acredita que a Ethereum tem a capacidade de reescrever todo o sistema financeiro. A natureza programável do Ethereum, a crescente adoção e o modelo de rendimento de staking representam o futuro dos ativos digitais".

"A Bit Digital está se alinhando com o potencial de longo prazo da Ethereum e se posicionando como uma plataforma focada em tesouraria de ether nos mercados públicos. Estamos começando com exposição a mais de 100 mil unidades por enquanto, mas pretendemos comprar mais agressivamente para nos tornarmos a principal detentora de ether do mundo", afirmou.

Até o momento, a estratégia da empresa foi bem-recebida pelo mercado. Desde que anunciou a nova reserva, as ações da Bit Digital negociadas na bolsa de Nasdaq acumulam valorização expressiva, de 71,22%, cotada em US$ 3,82. O valor é o maior desde novembro de 2024.

Importância da decisão da Bit Digital

João Galhardo, analista da Mynt, a plataforma cripto do BTG Pactual, avalia que "a recente decisão da Bit Digital, de vender bitcoin para comprar ether, marca um potencial ponto de virada na forma como grandes investidores corporativos enxergam os criptoativos".

"Ao migrar de uma estratégia de reserva passiva de valor para uma abordagem mais ativa, voltada para a geração recorrente de receitas via staking, a empresa demonstra uma mudança clara no perfil institucional desses ativos", diz. O staking envolve o bloqueio de unidades de ether na Ethereum, com recompensas mensais ao atuar na validação de informações na rede.

Para o analista, "esse movimento sugere que o mercado pode estar pronto para abraçar, de maneira mais ampla, a tese dos criptoativos como capital produtivo, capaz de entregar retorno constante além da simples valorização de preço".

