Alta do bitcoin para US$ 72 mil é 'estágio inicial' de mudança no mercado

Nesta quarta-feira, 8, o bitcoin é negociado próximo de US$ 72 mil após ter chegado aos US$ 67 mil nas últimas 24 horas. A maior criptomoeda do mundo apresenta movimento de alta significativo, que não deve ser interpretado apenas como especulativo, segundo um especialista da Bitget. Para Gil Herrera, diretor de estratégia e operações da Bitget na América Latina, a forte alta do mercado cripto pode ser o estágio inicial de uma mudança de cenário, já que, nos últimos meses, os ativos digitais acumulam queda de mais de 40%, como no caso do bitcoin.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 71.850, com alta de quase 5% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nas últimas 24 horas, a criptomoeda teve US$ 72.732 como seu maior preço, mas ainda acumula queda de cerca de 17% desde o início do ano e 43% desde a sua máxima histórica de US$ 126 mil em agosto de 2025.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, ainda sinaliza "medo extremo", mas subiu para 17 pontos.

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O que está acontecendo nos mercados?

"A queda dos preços do petróleo impulsionada pelo cessar-fogo, desencadeada pela reabertura do Estreito de Ormuz e pela redução das tensões geopolíticas, é um fator macro significativamente positivo para o mercado cripto. Preços mais baixos do petróleo reduzem diretamente as expectativas globais de inflação, aliviando a pressão sobre os bancos centrais e melhorando o ambiente de liquidez no qual o mercado cripto prospera. Essa mudança ajuda o mercado a transitar de uma postura defensiva, de aversão ao risco, para um regime de negociação mais construtivo, no qual o capital pode voltar a fluir para ativos de crescimento como bitcoin e ether, sem o peso das preocupações inflacionárias impulsionadas pela energia", disse Gil Herrera, diretor de estratégia e operações da Bitget na América Latina.

"A forte alta do mercado cripto, acompanhada por liquidações significativas de posições vendidas em bitcoin e ether, deve ser interpretada como os estágios iniciais dessa mudança de regime, e não apenas como um movimento especulativo. Embora as liquidações tenham amplificado o movimento, o principal catalisador é a melhora no sentimento de risco à medida que a incerteza relacionada à guerra diminui. A sazonalidade historicamente favorável de abril fornece um impulso adicional, frequentemente marcando o início de um desempenho mais forte no segundo trimestre para ativos digitais quando as condições macro estão alinhadas", acrescentou.

"Dito isso, a dinâmica do petróleo e a evolução das expectativas em relação ao Fed continuam sendo os principais fatores limitantes para uma alta sustentada. Se os preços de energia mais baixos continuarem a conter a inflação, isso pode abrir espaço para uma política monetária mais dovish ao longo do ano, atuando como um catalisador poderoso para ativos de risco. Os traders devem monitorar de perto os níveis do petróleo bruto juntamente com as expectativas de juros nos EUA; um preço do petróleo estável nos níveis atuais, combinado com uma redução no tom hawkish do Fed, reforçaria o cenário altista para o mercado cripto nas próximas semanas", concluiu o especialista.