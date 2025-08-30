Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Empresas de criptomoedas devem bater recorde e captar mais de US$ 30 bilhões em 2025

Relatório da Pantera Capital indica que o setor caminha para superar recorde de 2021 nos investimentos de capital de risco

Criptomoedas: empresas devem bater recorde de captação (Reprodução/Reprodução)

Criptomoedas: empresas devem bater recorde de captação (Reprodução/Reprodução)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 09h30.

Tudo sobreCriptomoedas
Saiba mais

O mercado de criptomoedas deve bater mais um recorde em 2025: o de investimentos de capital de risco. É o que afirma a gestora Pantera Capital, destacando que as empresas do setor caminham para superar a máxima captada em 2021, após um período de queda.

O recorde atual de captações é de US$ 29,17 bilhões, em 2021. No ano anterior, o setor havia atraído apenas US$ 2,5 bilhões. Já em 2022, o recorde quase foi batido, com as empresas somando US$ 29,16 bilhões em investimentos. Porém, nos dois anos seguintes, a situação foi bem diferente.

O setor de criptomoedas captou apenas US$ 9,2 bilhões em 2023. Já em 2024, teve leve alta, chegando a US$ 10,4 bilhões, mas ainda distante do recorde. Mas a Pantera Capital afirma que as empresas finalmente conseguiram reverter esse quadro e, agora, caminham para uma nova máxima.

Considerando apenas os oito primeiros meses de 2025, o setor já conseguiu superar os números do ano passado e atraiu US$ 16,1 bilhões em investimentos de capital de risco. A tendência, afirma a gestora, é que esse movimento ganhe ainda mais tração nos próximos meses.

"O ano de 2024 foi recorde para aquisições, com mais de 100 fusões e aquisições totalizando US$ 1,73 bilhão, e 2025 deve superar 2024 em número de negócios. De janeiro a julho deste ano, já são 76, e US$ 6,23 bilhões movimentados", ressalta a Pantera Capital.

A gestora acredita que, mantendo o ritmo atual, o setor deve chegar a mais de 130 fusões e aquisições. "O impulso em 2025 tem menos a ver com a libertação da demanda reprimida e mais com um sinal da maturação natural da indústria de criptomoedas", destaca.

  • Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir

Outro ponto positivo é a sequência recente de IPOs (ofertas públicas iniciais) de empresas de cripto nas bolsas dos Estados Unidos, com destaque para a Circle e a Bullish. Outras aberturas devem ocorrer nos próximos meses, o que aumenta o interesse de investidores no setor.

Para a Pantera Capital, o comportamento atual do mercado de criptomoedas repete um "padrão observado em outras grandes mudanças tecnológicas, onde uma construção de várias décadas precede um crescimento explosivo".

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | TikTok

Acompanhe tudo sobre:CriptomoedasCriptoativosVenture capital

Mais de Future of Money

Millennials e Geração Z dominam investimentos em criptomoedas, aponta Nubank

'Onda institucional' vai levar bitcoin para US$ 190 mil até final de setembro, diz empresa

Governo dos EUA revela 9 blockchains escolhidos para divulgar PIB e outros dados econômicos

Bitcoin despenca para US$ 108 mil com queda de criptomoedas após dado de inflação nos EUA

Mais na Exame

Um conteúdo Esfera Brasil

Suspensão da Crefisa pelo INSS pode redefinir disputa bancária pela folha de benefícios

Negócios

Brasileiro mais rico trabalhou apenas um ano para acumular fortuna de R$ 220 bilhões

Mundo

Navio de guerra americano entra no Canal do Panamá rumo ao Caribe

Minhas Finanças

Mega-Sena: concurso 2.908 sorteia prêmio acumulado em R$ 8 milhões