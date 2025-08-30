Empresas de criptomoedas devem bater recorde e captar mais de US$ 30 bilhões em 2025

Criptomoedas: empresas devem bater recorde de captação (Reprodução/Reprodução)
Publicado em 30 de agosto de 2025 às 09h30.
O mercado de criptomoedas deve bater mais um recorde em 2025: o de investimentos de capital de risco. É o que afirma a gestora Pantera Capital, destacando que as empresas do setor caminham para superar a máxima captada em 2021, após um período de queda.
O recorde atual de captações é de US$ 29,17 bilhões, em 2021. No ano anterior, o setor havia atraído apenas US$ 2,5 bilhões. Já em 2022, o recorde quase foi batido, com as empresas somando US$ 29,16 bilhões em investimentos. Porém, nos dois anos seguintes, a situação foi bem diferente.
O setor de criptomoedas captou apenas US$ 9,2 bilhões em 2023. Já em 2024, teve leve alta, chegando a US$ 10,4 bilhões, mas ainda distante do recorde. Mas a Pantera Capital afirma que as empresas finalmente conseguiram reverter esse quadro e, agora, caminham para uma nova máxima.
Considerando apenas os oito primeiros meses de 2025, o setor já conseguiu superar os números do ano passado e atraiu US$ 16,1 bilhões em investimentos de capital de risco. A tendência, afirma a gestora, é que esse movimento ganhe ainda mais tração nos próximos meses.
"O ano de 2024 foi recorde para aquisições, com mais de 100 fusões e aquisições totalizando US$ 1,73 bilhão, e 2025 deve superar 2024 em número de negócios. De janeiro a julho deste ano, já são 76, e US$ 6,23 bilhões movimentados", ressalta a Pantera Capital.
A gestora acredita que, mantendo o ritmo atual, o setor deve chegar a mais de 130 fusões e aquisições. "O impulso em 2025 tem menos a ver com a libertação da demanda reprimida e mais com um sinal da maturação natural da indústria de criptomoedas", destaca.
Outro ponto positivo é a sequência recente de IPOs (ofertas públicas iniciais) de empresas de cripto nas bolsas dos Estados Unidos, com destaque para a Circle e a Bullish. Outras aberturas devem ocorrer nos próximos meses, o que aumenta o interesse de investidores no setor.
Para a Pantera Capital, o comportamento atual do mercado de criptomoedas repete um "padrão observado em outras grandes mudanças tecnológicas, onde uma construção de várias décadas precede um crescimento explosivo".
