Criptomoedas têm 3ª queda consecutiva apesar de inflação menor que a esperada nos EUA

A maioria das criptomoedas opera em queda nesta quinta-feira, 25, no terceiro dia seguido de desempenho negativo. Hoje, a baixa ocorre apesar da divulgação de um dado de inflação dos Estados Unidos que veio abaixo da expectativa do mercado.

O Índice de Preços de Gastos com Consumo (PCE, na sigla em inglês), que é o indicador mais acompanhado pelo Federal Reserve (Fed), subiu 0,4% em maio na comparação com abril. A mediana das projeções dos economistas apontava para um crescimento de 0,5%.

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Na base anual, o PCE chegou a um aumento de 4,1%, em linha com o esperado, mas bem acima da meta do Fed, que é de 2% de inflação ao ano. Já o núcleo do PCE, que exclui preços mais voláteis como alimentos e energia, avançou 0,3%, assim como estimavam os economistas.

Às 11h16 (horário de Brasília), o ether, moeda digital da rede Ethereum, cai 4,9%, a US$ 1.559, enquanto o bitcoin tem queda de 3,2%, a US$ 59.020.

Segundo André Franco, CEO da Boost Research, o pano de fundo para as quedas das criptomoedas é a expectativa de que o Fed seja mais duro no combate à inflação. O banco central dos EUA deve elevar juros e retirar liquidez do mercado, algo que prejudica o desempenho de ativos de renda variável em relação à renda fixa. “O mercado já precifica alta de juros em setembro e a possibilidade de mais antes do fim do ano”, destaca.

Do lado das outras altcoins, as criptomoedas que não são o bitcoin, o XRP, token de pagamentos internacionais utilizado pela Ripple, tem perdas de 3,9%, a US$ 1,03. Já o BNB, token da Binance Smart Chain, registra perdas de 3,2% a US$ 549,97; a solana recua 4,3%, a US$ 65,69; e a TRX, da blockchain Tron, registra devalorização de 1,9%, a US$ 0,32.

A HYPE, da Hyperliquid, cai 0,9%, a US$ 60,14.

ETFs de ether e BTC

Entre os fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de ether à vista negociados nas bolsas dos EUA, foi registrada ontem uma saída líquida de capital de US$ 30,3 milhões, no quinto pregão consecutivo de saldo negativo.

O maior alvo dos saques líquidos foi o FETH, da Fidelity, com US$ 15,7 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras.

Já os ETFs de bitcoin tiveram uma saída líquida de capital de US$ 469 milhões.

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