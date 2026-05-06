Empresa de criptografia pós-quântica diz que o Bitcoin pode ser quebrado em 2030

A empresa norte-americana que atua com criptografia pós-quântica Project Eleven, escreveu em relatório que o bitcoin pode ser quebrado pela computação quântica já em 2030. O cenário-base da companhia, contudo, é que o chamado Q-Day ocorra em 2033.

De acordo com a Project Eleven, os computadores quânticos estão avançando rapidamente e podem tornar criptografia assimétrica obsoleta durante a próxima década. “Somente ao migrar para criptografia que seja segura contra ataques quânticos as blockchains podem ter qualquer garantia de estarem seguras no futuro”, afirma o relatório.

O motivo para os especialistas acreditarem em um avanço tão rápido é que pequenas melhorias em eficiência e maior conectividade de bits quântivos (qubits) significam saltos na tecnologia. “O que parece ser progresso incremental de hardware hoje pode rapidamente convergir para um computador quântico criptograficamente relevante sem levantar alertas”, aponta o relatório.

E a pior notícia para cripto, segundo a Project Eleven, é que sistemas de blockchain são “especialmente vulneráveis” a essa ameaça. Isso porque os endereços em redes descentralizadas frequentemente mantêm fundos em chaves públicas por anos ou décadas.

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“Uma vez comprometidas, essas chaves provêm acesso direto a ativos financeiros sem nenhum mecanismo de recuperação”, destaca.

A Project Eleven estima que 6,92 milhões de bitcoins estão sob risco em caso de um ataque quântico, no equivalente a US$ 545,72 milhões. Além disso, os especialistas afirmam que a natureza descentralizada da blockchain significa que a migração para criptografia pós-quântica pode tomar a maior parte de uma década, em um processo mais longo do que o de sistemas centralizados.

“Migração para criptografia resistente a computação quântica não é mais opcional, mas imperativa para qualquer sistema de blockchain que queira ser confiável e seguro no futuro”, conclui o relatório.

Defesa quântica

Desenvolvedores correm contra o tempo para proteger a rede do bitcoin e a comunidade hoje vive a polêmica do projeto BIP-361, que propõe congelar definitivamente ativos de carteiras vulneráveis a ataques quânticos.

No entanto, a iniciativa enfrenta a resistência de quem considera que este seja o primeiro passo para instituir a possibilidade de censura na rede da maior das criptomoedas.

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