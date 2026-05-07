Apetite ao risco aumenta para o bitcoin enquanto ações atingem máximas

O bitcoin disparou acima de US$ 80 mil pela primeira vez em três meses na segunda-feira, provocando US$ 270 milhões em liquidações em contratos futuros alavancados de venda (short). Esse momento positivo coincidiu com ações de tecnologia atingindo máximas históricas, sinalizando um ambiente geral de apetite ao risco. Atualmente, três indicadores-chave apontam para mais potencial de alta do bitcoin.

A ação de preço do bitcoin manteve uma forte correlação com o índice Nasdaq 100. Ainda assim, enquanto o mercado de ações dos EUA se aproxima de seus maiores níveis históricos, o bitcoin está 36% abaixo de seu pico de US$ 126.2 mil em outubro de 2025.

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A lucratividade dos mineradores de bitcoin também melhorou. O retorno diário esperado para 1 pentahash/segundo subiu para US$ 37, um nível não visto desde 30 de janeiro. Essa mudança é relevante porque o hashrate total caiu 13% no último trimestre. Grandes empresas de mineração listadas em bolsa recentemente liquidaram suas reservas de bitcoin para reduzir dívidas e apoiar investimentos em data centers de IA.

Mineradores, fluxos de ETF e opções sustentam o momentum

Por um tempo, traders temeram que a queda no poder computacional da rede gerasse pressão de venda adicional. Dados de BGometrics mostram que as reservas de mineradores atingiram mínimas de 10 anos, e na quinta-feira a Riot Platforms confirmou que vendeu US$ 250 milhões em bitcoin no último trimestre. Felizmente, o recente aumento na lucratividade da mineração começa a aliviar essas preocupações estruturais.

A participação de mercado do bitcoin, excluindo stablecoins, subiu para seu nível mais alto desde julho de 2025. Esse movimento reflete a queda na demanda por memecoins, tokens de governança e aplicações blockchain em geral. A redução do interesse em exchanges descentralizadas e os inúmeros hacks em aplicações financeiras também contribuíram para o sentimento negativo em torno das altcoins, conforme relatado em inúmeros hacks em aplicativos financeiros.

Os ativos sob gestão combinados de produtos negociados em bolsa (ETPs) de bitcoin e ether chegaram a US$ 147 bilhões, segundo um relatório da CoinShares de 27 de abril. Em comparação, produtos similares para Solana e XRP não conseguiram ultrapassar US$ 3 bilhões cada. As expectativas dos investidores para demanda institucional por grandes altcoins se mostraram excessivas, já que BTC e ETH agora representam 95% desse mercado.

A demanda por prêmios de opções de compra (calls) superou a de venda (puts) em 24% na segunda-feira. Esse dado representa uma grande reversão em relação ao fim de semana, quando os prêmios de calls estavam 25% abaixo dos puts. Embora ainda seja cedo para afirmar que os traders estão virando totalmente otimistas, o medo de uma queda iminente de preço já não está presente.

A forte entrada líquida de US$ 630 milhões em ETFs de bitcoin listados nos EUA na sexta-feira provavelmente contribuiu para a melhora no sentimento. Independentemente da alta correlação com ações de tecnologia, o caminho do bitcoin até US$ 85 mil continua válido, dado o aumento da lucratividade da mineração, o domínio sobre altcoins e os dados do mercado de opções.

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