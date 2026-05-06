Bitcoin tem melhor mês em mais de um ano e ultrapassa US$ 82 mil com otimismo nos mercados

Nesta quarta-feira, 6, o bitcoin recua para US$ 81 mil após ter se aproximado dos US$ 83 mil nas últimas 24 horas. A maior criptomoeda do mundo ainda registra performance positiva no início do mês de maio. Já no mês de abril, o bitcoin teve seu melhor mês em mais de um ano, com alta de 11,8%.

Especialistas apontam que o otimismo generalizado dos mercados pode impulsionar a cotação da criptomoeda, apesar do cenário macroeconômico e geopolítico continuar trazendo impactos.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 81.330, com alta de 0,1% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. A criptomoeda acumula alta de 17,4% nos últimos trinta dias.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "medo", mas subiu para 46 pontos.

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"O bitcoin acompanha o otimismo generalizado dos mercados nesta quarta-feira, em um movimento impulsionado pelo alívio geopolítico. Os futuros de ações dos EUA avançam após notícias de que Washington e Teerã estão próximos de um acordo para encerrar o conflito no Oriente Médio — cenário que tem reforçado o apetite por risco global. Nesse ambiente, o bitcoin opera em alta, em linha com o movimento positivo observado em equities", disse Gil Herrera, diretor de estratégia e operações da Bitget na América Latina.

"O fluxo institucional também segue dando suporte ao movimento. ETFs à vista de BTC listados nos EUA registraram entradas de US$467,35 milhões na terça-feira, após já terem somado US$ 532,21 milhões no dia anterior — marcando o quarto pregão consecutivo de fluxos positivos. No curto prazo, o foco do mercado se volta para o payroll dos EUA. O relatório de emprego (NFP) de sexta-feira pode mudar rapidamente o humor dos investidores, especialmente em um momento em que o BTC tem mostrado forte correlação com ativos de risco. Um dado mais forte pode reacender preocupações com juros elevados por mais tempo, pressionando tanto ações quanto cripto", acrescentou.

"Por outro lado, um número mais fraco tende a reforçar a narrativa de cortes e pode servir como novo catalisador para a alta. Do ponto de vista técnico, o momentum segue construtivo, ainda que já esticado. O RSI diário se aproxima da zona de sobrecompra, em torno de 70, enquanto o MACD permanece em território positivo, sugerindo que os compradores ainda dominam o fluxo no curto prazo. Tecnicamente, a resistência imediata está em US$84.410, desde que o ativo consiga se sustentar acima dos US$82 mil", concluiu Gil Herrera.

Bitcoin registra melhor mês em mais de um ano

O bitcoin registrou em abril seu melhor desempenho mensal. A alta de 11,8% marcou o melhor mês em mais de um ano para a maior criptomoeda do mundo, trazendo um respiro para uma sequência de meses negativos.

Ainda que a criptomoeda registre cerca de 36% de queda desde sua máxima histórica de US$ 126 mil, o cenário futuro pode ser positivo para a criptomoeda. Confira a análise de Rony Szuster, head de research do Mercado Bitcoin:

"O bitcoin mantém trajetória positiva no curto prazo, sustentado por dois principais vetores: entrada de capital institucional e forte acumulação por investidores de longo prazo. Os ETFs de BTC registraram entradas expressivas de US$467 milhões no último dia, com a semana já acumulando mais de US$1 bilhão em aportes", disse.

"Além disso, investidores de longo prazo adicionaram cerca de 5 mil BTC recentemente, mantendo um ciclo consistente de acumulação iniciado em fevereiro e aproximando o saldo desse grupo de uma nova máxima histórica. Esse comportamento reforça a tese de restrição de oferta e suporte estrutural ao preço", acrescentou.

"Por outro lado, o bitcoin enfrenta uma resistência técnica relevante na região dos US$83 mil. A superação desse nível pode abrir espaço para consolidação em faixas mais elevadas, enquanto a não quebra pode levar a períodos de lateralização", concluiu Rony Szuster.

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