Em recuperação das criptos, bitcoin é negociado em alta e ADA dispara 20%

As principais criptomoedas seguem no verde nesta terça-feira, 31, após terem revertido um movimento de queda que dominava o mercado cripto nas últimas semanas. Com um volume de negociação bastante superior ao do dia anterior, elas movimentam US$ 102 bilhões apenas nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinGecko.

O bitcoin, a maior criptomoeda do mundo, é cotado a US$ 31.633, com alta de 4%. Apesar da porcentagem parecer baixa, ela é bastante significativa. Isso porque especialistas da Bloomberg e do BTG Pactual apontavam os US$ 30 mil como uma importante faixa de preço para possibilitar novos movimentos de alta para a criptomoeda.

O que se prova verdadeiro até o momento, já que desde a última segunda-feira, 30, quando superou este patamar, o preço do bitcoin segue subindo. De acordo com Lucas Costa, analista técnico do BTG Pactual, a tendência para a principal criptomoeda é de novas altas no longo prazo.

Apesar de ainda indicar um sentimento de “medo extremo” no mercado cripto, o Índice de Medo e Ganância chega aos 16 pontos nesta terça-feira, 31. O número é exatamente o dobro dos 8 pontos que o índice apresentou nas últimas semanas, o sentimento mais negativo de 2022.

O índice, que é amplamente utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, funciona da seguinte forma: quanto menor o número, maior o medo, e quanto maior o número, maior a ganância de investidores. Essa informação pode nos ajudar a entender melhor as tendências do mercado e como direcionar investimentos.

A segunda maior criptomoeda do mercado, o ether, é cotado a US$ 1.968, com alta de 4,5% nas últimas 24 horas, de acordo com o CoinGecko. Conforme a sua atualização Ethereum 2.0 se aproxima, a moeda se demonstra cada vez mais correlacionada a sua predecessora, o bitcoin.

Após ter sido listada na maior corretora do mundo em valor de mercado, a Binance, a nova versão da criptomoeda LUNA também obteve alta nesta terça-feira, 31. Conhecida como "Luna 2.0", a moeda havia despencado logo após seu lançamento, no último sábado, saindo de US$ 19 para apenas US$ 6. No momento, ela é cotada a US$ 9,23, com alta de quase 46% nas últimas 24 horas, de acordo com o CoinMarketCap.

O destaque do dia entre as 10 principais criptomoedas fica para a ADA, criptomoeda da rede Cardano cujo nome é inspirado na cientista Ada Lovelace. A ADA subiu surpreendentes 19% nas últimas 24 horas, mesmo depois de já ter apresentado altas significativas no dia anterior.

Isso fez com que a ADA se tornasse a sexta maior criptomoeda do mundo, com uma capitalização de US$ 21,4 bilhões. Criada pelo cofundador da Ethereum, Charles Hoskinson, a Cardano também passará por uma atualização em sua rede, agendada para começar seus testes na próxima quinta-feira, enquanto a rede principal será lançada no fim do mês de junho.

Além da ADA, outras duas criptomoedas lideram os ganhos desta terça-feira, 31. De acordo com o CoinMarketCap, são elas:

• WAVES: + 61,93%

• Axie Infinity (AXS): + 25,31%

Enquanto a criptomoeda do jogo play-to-earn Axie Infinity já seja uma velha conhecida desta lista, por onde oscila entre ganhos e perdas, a Waves faz parte de uma rede blockchain criada pelo ucraniano Alexander Ivanov. A rede foi criada em 2016 para melhorar a velocidade e usabilidade de outros blockchains, e suporta aplicativos descentralizados (dApps) e contratos inteligentes.

