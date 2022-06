Em alta, Cardano, Solana, Avalanche e Polygon lideram recuperação das principais criptomoedas

O mercado de criptomoedas inicia a semana no verde, depois de uma série de quedas consecutivas nos últimos meses. Apesar de o cenário ainda ser negativo ao analisarmos períodos mais longos, a maioria das principais moedas digitais apresentou altas significativas nas últimas 24 horas.

Sua capitalização aumentou 4,7% no período, de acordo com dados do CoinGecko, se estabelecendo em US$ 1,34 trilhão. No entanto, o volume de negociação das quase 20 mil criptomoedas segue baixo, movimentando “apenas” US$ 66,2 bilhões no último dia.

O analista técnico e especialista em criptoativos do BTG Pactual, Lucas Costa, pontuou em algumas de suas últimas análises o risco oferecido por um baixo volume de negociação. De acordo com ele, uma recuperação de preço com baixo volume pode não conseguir sustentar um movimento de alta por muito tempo.

O bitcoin voltou a superar os US$ 30 mil, faixa de preço em que vem oscilando nas últimas semanas. Cotado a US$ 31.409 no momento, a principal criptomoeda apresenta alta de 5,6% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinGecko. O volume de negociação do bitcoin também subiu 88,16%, segundo o CoinMarketCap.

Ainda que a cotação atual não surpreenda, já que a mesma foi atingida em diversas ocasiões nas últimas semanas, ela marca o fim de um ciclo em que o bitcoin encerrou 9 semanas em baixa, além de inaugurar altas semanais depois de 63 dias.

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado em US$ 1.906, com alta de 6,8% nas últimas 24 horas, de acordo com o CoinGecko. Com movimentos extremamentes similares ao do bitcoin, a segunda maior criptomoeda do mundo também apresenta alta significativa em seu volume de negociação, que subiu 85%, de acordo com o CoinMarketCap.

Entre as 20 maiores criptomoedas em valor de mercado, quatro se destacam por apresentar alta de dois dígitos nesta segunda-feira, 6. São elas:

• Cardano (ADA): + 10,8%

• Solana (SOL): + 12,5%

• Avalanche (AVAX): + 11,1%

• Polygon (MATIC): + 10,3%

Enquanto o volume de negociação de todas as criptomoedas pode parecer baixo para um mercado que já chegou a movimentar mais de US$ 100 bilhões por dia, a mesma métrica apresenta altas surpreendentes quando o assunto são as principais criptomoedas.

Nas últimas 24 horas, o volume de negociação para o BTC, ETH, ADA, SOL, AVAX e MATIC subiu entre 60 e 173%, de acordo com o CoinMarketCap. A recordista é a ADA, criptomoeda da rede Cardano cujo nome foi inspirado na cientista Ada Lovelace, com 173% de volume a mais.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok