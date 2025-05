Eleição de Trump acelerou adoção de criptomoedas em 'décadas', diz Adam Back

A vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2024 acelerou a adoção das criptomoedas "em décadas". É o que avalia Adam Back, CEO da Blockstream e responsável por criar uma das tecnologias que permitiria o surgimento do bitcoin e de blockchains.

Em entrevista ao site Decrypt, Back disse que a dinâmica atual do mercado cripto é extremamente diferente do início do setor, quando o foco dos grandes defensores da tecnologia estava muito mais em atacar autoridades e usar a criptografia como uma forma de resistência ao poder.

Para o executivo, narrativas em torno de privacidade e promoção de liberdade de expressão perderam o aspecto de resistência ao governo e foram incorporadas pela própria gestão de Trump. Desde então, novos desafios, mais institucionais, surgiram para o mercado.

Back acredita que o saldo do apoio do presidente às criptomoedas é "positiva", mesmo que ela resulte no afastamento da postura de combate a governos que dominou os primeiros anos do setor. Ele afirmou ainda que é importante ter políticos que entendem sobre os ativos e a tecnologia.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

“É útil ter políticos com conhecimento em negócios e economia para que criem um ambiente propício ao progresso, mas é um pouco complicado administrar a confiança [das pessoas em relação às criptomoedas]. Não sei qual é a solução, mas é um fator", avalia.

Mesmo assim, ele avalia que o governo Trump está considerando acelerar significativamente a curva de adoção do bitcoin, em especial na esfera institucional. Ele citou como exemplo iniciativas estaduais, a reserva estratégica do ativo criada pelo governo e investimentos de fundos soberanos.

"A ideia de ter governos comprando bitcoin — as pessoas provavelmente pensavam que isso levaria quatro décadas para acontecer em 2015. Mas aqui estamos", destacou. Para Back, o cenário atual do mercado de criptomoedas é bastante diferente do enfrentado durante o governo Biden.

"“Eles estavam criando atrito, o que estava realmente empurrando a inovação e a tecnologia para o exterior. Ainda há limitações, mas, na prática, o setor tem sido gradualmente aceito e regularizado", pondera. Refletindo esse novo quadro, Back afirmou recentemente que o bitcoin tem potencial para saltar para US$ 1 milhão em "alguns anos".

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok