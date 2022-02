Drake convence amigos a ter bitcoin e envia R$ 1,3 mi para Kodak Black

O rapper Drake vem se demonstrando um grande entusiasta das criptomoedas, principalmente o bitcoin. Depois de lucrar R$ 3,9 milhões em bitcoin com apostas para a final do Super Bowl, agora o canadense quer que seus amigos se beneficiem junto com ele, como revelou o também rapper Kodak Black, em uma entrevista ao The Breakfast Club.

Kodak Black afirmou que não tinha contado a ninguém antes, mas, há algumas semanas, havia recebido uma ligação de Drake, para lhe fazer uma pergunta inusitada. “Estava no carro com meu irmão, e esse cara me mandou uma mensagem perguntando ‘Você tem bitcoin?’, e eu respondi tipo ‘Nah’”, contou o rapper.

Continuando a história, Drake, então, teria insistido para que Kodak Black criasse uma carteira de bitcoin. “Cria aí uma carteira de bitcoin”, Black ouviu do amigo, que ainda pediu que ele se certificasse de que os números estariam corretos para lhe passar.

O astro de sucessos como Wake Up in the Sky, diz ter ficado extremamente confuso, mas acabou criando a carteira digital por confiar que seria algo bom, vindo de Drake. “Aquele cara me enviou 6,6 bitcoins, e naquela época cada um valia US$ 32 mil”, comentou Kodak Black, visivelmente empolgado, ao entrevistador Charlamane Tha God. O número de criptomoedas enviadas por Drake é característico, já que o canadense é conhecido no mundo do rap como “6 God”.

O bitcoin luta para se recuperar após uma série de acontecimentos de nível global que fizeram seu preço despencar mais de 50% desde a máxima histórica em 2021. A maior criptomoeda do mundo é cotada nesta sexta-feira, 25, a US$ 38,82 mil.

Mesmo em um cenário de incerteza econômica, os lucros de Kodak Black com o presente de Drake já somam aproximadamente US$ 45 mil, o equivalente a R$ 231 mil, dentro de poucas semanas. "Isso é loucura", afirmou o rapper, que agora tem R$ 1,3 milhão a mais na conta, e demonstrou estar se convencendo a entrar para o universo cripto. “A partir de agora, vou aceitar algumas moedas, alguns bitcoins, das pessoas que quiserem agendar shows comigo”, declarou, na entrevista.

Kodak Black não é o primeiro amigo de Drake a ter contato com as criptomoedas. O jogador da NFL, Odell Beckham Jr., anunciou em novembro que receberia seu salário em bitcoin. Além disso, o wide receiver do Los Angeles Rams foi a razão para que Drake apostasse R$ 6,7 milhões em bitcoin na vitória do amigo no Super Bowl. “Todas as apostas são all in na família”, afirmou o rapper na ocasião.

