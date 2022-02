É campeão: Drake lucra R$ 3,9 milhões em bitcoin com apostas do Super Bowl

Drake colocou em jogo mais de 28 bitcoins, o equivalente a R$ 6,4 milhões, ao apostar alto no sucesso de seu amigo Odell Beckham Jr. e do Los Angeles Rams contra o Cincinnati Bengals na final do Super Bowl 2022, disputada neste domingo em Los Angeles, nos EUA. O rapper terminou a noite comemorando o título com 46 bitcoins na carteira, totalizando um lucro de R$ 3,9 milhões.

Antes do final do primeiro quarto da partida, Drake já havia recuperado quase todo o seu investimento inicial. Ao marcar um touchdown e abrir o placar para os Rams, Beckham Jr. garantiu pelo menos R$ 2,4 milhões (10,7 bitcoins) de retorno sobre uma das três apostas que Drake havia feito.

Drake apostou R$ 2 milhões que Odell Beckham Jr. marcaria pelo menos um touchdown durante a partida e o amigo não o decepcionou.

No entanto, a outra aposta de Drake no sucesso pessoal de Odell Jr. não foi bem-sucedida, por conta de uma fatalidade inesperada. Antes do intervalo, o wide receiver do Los Angeles Rams sofreu uma lesão no joelho que o tirou do restante da partida. Até então, ele havia recebido 52 jardas. Drake apostou que ao logo de toda a final, Beckham Jr. receberia 62,5 jardas. Nessa aposta, o rapper acabou perdendo R$ 2 milhões investidos.

Provavelmente, caso Beckham Jr. tivesse permanecido em campo, Drake teria faturado mais R$ 1,7 milhão (7,6 bitcoins), uma vez que o wide receiver teria tido dois quartos inteiros para receber pelo menos mais 13 jardas.

Com o desfalque do amigo, por pouco Drake não amargou outro prejuízo na noite de domingo. Faltando menos de dois minutos para o final da partida, o Cincinnati Bengals vencia o Los Angeles Rams por 20 a 16 e estava com o Super Bowl nas mãos.

Para felicidade do rapper, nos instantes finais, Cooper Kupp marcou o touchdown que garantiu o título para os Rams e mais R$ 1,5 milhão (6,7 bitcoins) para Drake. O rapper havia apostado R$ 2,4 milhões na vitória do time de Los Angeles.

Ao todo, Drake empenhara R$ 6,4 milhões em suas apostas. Acabou a noite com R$ 10,3 milhões no bolso, o equivalente a 46 bitcoins — um lucro de R$ 3,9 milhões ou 17,5 bitcoins. Apesar de não ter tido sucesso total em suas apostas, o rapper não pode dizer que não teve motivos para comemorar: seu time ganhou o título e sua carteira agora tem bem mais bitcoin do que antes de o jogo começar.

Odell Beckham Jr. também é um adepto do bitcoin. Alguns meses atrás, o mais novo campeão do Super Bowl fez uma parceria com o Cash App e anunciou que passaria a receber parte de seu salário em bitcoin.

