Na NFL, Beckham Jr vai receber salario e distribuir US$1 milhão em bitcoin

O astro do futebol americano Odell Beckham Jr., anunciou que vai receber seu salário do Los Angeles Rams, da NFL, em bitcoin. Para comemorar a novidade, também afirmou que vai distribuir 1 milhão de dólares (5,65 milhões de reais) em bitcoin para os seus fãs.

Odell Beckham Jr é um dos atletas mais famosos do país e também é conhecido por seu entusiasmo com o mercado cripto - ele também tem alguns NFTs famosos. A ação - tanto o recebimento de salário quanto a distribuição da quantia milionária em criptomoeda - é fruto de parceria com a plataforma de pagamentos CashApp.

"É uma nova era e, para começá-la, estou empolgado em anunciar que receberei meu novo salário em bitcoin graças ao CashApp. Para todos os meus fãs por aí, não importa onde você esteja: obrigado! Vou dar de volta US$ 1 milhão do meu salário em bitcoin também", publicou.

It's a NEW ERA & to kick that off I'm hyped to announce that I'm taking my new salary in bitcoin thanks to @CashApp. To ALL MY FANS out there, no matter where u r: THANK YOU! I’m giving back a total of $1M in BTC rn too. Drop your $cashtag w. #OBJBTC & follow @CashApp NOW pic.twitter.com/ds1IgZ1zup — Odell Beckham Jr (@obj) November 22, 2021

Depois de brilhar com a camisa do New York Giants e passar temporadas apagadas no Cleveland Browns, OBJ, como é conhecido, foi trocado com o Rams, com o qual assinou contrato de um ano pelo valor de 4,25 milhões de dólares (24 milhões de reais), que ele receberá na forma de cerca de 75 bitcoins.

Além do salário em bitcoin, OBJ também usa as redes sociais para divulgar os seus NFTs, em especial o seu CryptoPunk #3365, que ele comprou em agosto passado por 888 ETH, equivalentes, à época, a 2,2 milhões de dólares.

Outros nomes do esporte dos EUA também tem anunciado sua participação no mercado cripto. O caso mais famoso é do também jogador de futebol americano Tom Brady, que se tornou sócio da corretora cripto FTX. Stephen Curry, da NBA, é outro que também tem participação na corretora e exibe seus NFTs nas redes sociais.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube