Na torcida pelo Rams, Drake aposta R$ 6,7 milhões em bitcoin no Super Bowl

Quando Drake não está aguardando ligações da sua amada, como na música “Hotline Bling”, ele costuma passar seu tempo livre apostando mais de 1 milhão de dólares em bitcoin nas partidas do Super Bowl.

O rapper premiado compartilhou recentemente nas redes sociais que fez apostas em bitcoin no valor total de 1,26 milhão de dólares (6,7 milhões de reais) para a disputa do próximo Super Bowl, que acontece no domingo, 13, entre o Cincinnati Bengals e o Los Angeles Rams.

Por meio da plataforma de apostas esportivas com criptoativos Stake, o rapper apostou mais de 471 mil dólares que os Rams serão os vencedores da partida. Drake também expressou sua confiança no Wide Receiver dos Rams, Odell Beckham Jr, que ele acredita que irá receber mais de 62 jardas e fazer pelo menos um touchdown durante o jogo.

Drake escreveu: “Todas as apostas são all in na família”. Beckham Jr. respondeu à publicação, dizendo: “Está na hora”. Isso desencadeou uma resposta do torcedor dos Bengals e veterano do futebol americano Charles James. “Sim, você acabou de confirmar! Eu sou Cincinnati! Burrow vai ganhar. Aposte uma quantia razoável”.

Alguns meses atrás, Odell Beckham Jr. fez parceria com o CashApp e anunciou que receberia seu salário da NFL em bitcoin, prometendo doar 1 milhão de dólares em criptomoeda a seus fãs. Estima-se que os ganhos do jogador na temporada de 2021 cheguem a 4,25 milhões de dólares. No entanto, um analista esportivo argumentou que Beckham Jr. enfrentou perdas por conta do recente colapso do mercado, e dos impostos que teve que pagar.

Enquanto isso, a NFL distribuirá tokens não-fungíveis (NFTs) de edição limitada para os fãs que estarão presentes no retorno do Super Bowl a Los Angeles em 13 de fevereiro. O NFT vai comemorar o dia do jogo oferecendo uma lembrança digital personalizada, que apresenta a seção e a fileira exclusivas do torcedor no estádio.

