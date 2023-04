Donos de carteiras misteriosas com R$ 2,5 bilhões de ether são descobertos

A atualização Shanghai, implementada na Ethereum no último dia 12 de abril, permitiu que os validadores do blockchain passassem a sacar os ethers bloqueados na rede, envolvendo tanto os depósitos para exercer a atividade quanto as recompensas por ela. E, agora, essas movimentações estão dando pistas sobre donos de grandes carteiras na rede.

A plataforma de inteligência de mercado Nansen identificou na última segunda-feira, 17, os donos das duas maiores carteiras digitais com ether que estavam entre os validadores da rede que realizaram saques e cujos donos eram, até então, desconhecidos. Juntos, elas receberam cerca de US$ 535 milhões (R$ 2,65 bilhões, na cotação atual) em recompensas sacadas após a Shanghai.

A primeira carteira recebeu 205,249 ethers que foram sacados da Ethereum depois da atualização, totalizando mais de US$ 420 milhões. Segundo a Nansen, ela pertence à corretora de criptomoedas Kraken. A exchange oferecia um serviço de staking em que permitia que investidores depositassem ethers em troca de rendimentos mensais.

Após o depósito, a Kraken depositava esses ethers no blockchain, se tornando com isso uma validadora. Entretanto, a empresa decidiu encerrar o serviço após acusações da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) e a imposição de uma multa milionária.

A Nansen destacou que a carteira segue recebendo recompensas de ethers sacados na Ethereum, indicando que a Kraken está realmente encerrando sua operação. Para a SEC, o serviço se configurou como um valor mobiliário, e portanto foi oferecido de forma irregular.

Já a segunda carteira pertence a outra corretora de criptomoedas, a Huobi. De acordo com os dados da plataforma, ela recebeu cerca de 51 mil ethers de recompensas sacadas, somando US$ 801 mil. Desse total, uma parte foi depositada novamente, mas a maior parte foi enviada para outro endereço de carteira da exchange.

🔥 @nansen_ai has identified the top 2 previously unknown ETH withdrawal addresses

They have collectively received over 256,206 ETH (~$535 million) staking rewards since the Shanghai/Shapella upgrade

Where did the $ETH go? pic.twitter.com/M6Gpz69SSh

— Nansen Portfolio (@nansenportfolio) April 17, 2023