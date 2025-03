Solana em crise? Entenda o que está acontecendo

Essa semana tem sido uma das mais críticas do mercado cripto dos últimos tempos. Bitcoin e altcoins corrigindo fortemente, nervos à flor da pele e um Índice de Medo e Ganância em queda livre.

No momento em que escrevo, o indicador aponta para 10, Extremo Medo, uma diferença de surpreendentes 39 pontos na comparação com a última semana.

Uma das blue chips que mais sofreram nesse período foi a Solana, que volta a encarar mais um turbilhão em 2025. A rede já havia enfrentado um duro desafio à época da falência da exchange FTX, com a qual tinha forte ligação, mas mostrou resiliência e sobreviveu. Não apenas sobreviveu, mas prosperou, acumulando uma valorização superior a 2.000% nos anos seguintes ao episódio.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Atualmente, do fim de janeiro deste ano até agora, o preço do ativo acumula uma desvalorização de mais de 50% e muitos investidores estão com dúvidas sobre o futuro da rede.

O que está acontecendo com a Solana?

Considerada uma das redes mais eficientes do mundo cripto, a Solana tem tido sua reputação questionada após polêmicas envolvendo memecoins, em especial tokens de celebridades — que acenderam um alerta vermelho entre os investidores.

Assine a newsletter do Future of Money e saiba tudo sobre o futuro do dinheiro, dos investimentos e do seu bolso.

Além disso, uma liberação significativa de criptomoedas SOL está prevista para acontecer no próximo 1 de março. Isso, claro, em meio às incertezas macroeconômicas que, neste momento, estão carregando junto o bitcoin e outras altcoins a fortes correções.

Tokens de celebridades

Na segunda metade de janeiro, a Solana esteve no centro de uma controvérsia envolvendo o presidente argentino, Javier Milei. O token Libra, associado ao presidente, gerou acusações de manipulação de mercado.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Impulsionado por uma postagem de Milei na plataforma X (ex-Twitter), o valor de mercado do token em questão atingiu US$ 4,6 bilhões poucas horas depois de seu lançamento, mas despencou para cerca de US$ 160 milhões no dia seguinte – uma queda de 96%. Vítimas do esquema amargaram altos prejuízos.

Outras criptomoedas de celebridades já vinham sendo questionadas pelos investidores, como mais recentemente as associadas a Trump e à sua mulher, Melania.

E a lista de famosos lançando seus próprios tokens não para por aí. O grupo inclui nomes como Iggy Azalea (MOTHER), Andrew Tate (DADDY), Caitlyn Jenner, entre outros.

O protocolo da Solana mais popular para a criação desse tipo de moeda é o Pump.Fun. Só para se ter uma ideia, a plataforma contabiliza mais de 8 milhões de tokens lançados até agora.

Segundo dados do Messari (gráfico a seguir), porém, a onda das “Celeb Coins” parece estar com os dias contados: houve uma queda média de 78% em relação às máximas históricas (ATH) das principais criptos da categoria.

Ainda que se mantenha como um dos maiores berços de inovação na criptoesfera, a Solana tem visto sua atividade diminuir desde o episódio de Milei. O gráfico a seguir do DeFi Llama mostra uma redução significativa no TVL, o Valor Total Bloqueado (em azul), e no volume de negociação (em verde). O TVL saiu da máxima de US$ 12,1 bilhão em janeiro para US$ 7,1 bilhão até esta quinta-feira, 27 — queda de cerca de 40%.

Desbloqueio de tokens

Outro motivo de temor entre os investidores tem a ver com uma grande liberação de tokens SOL prevista para acontecer logo no primeiro dia de março. Serão desbloqueados 11,2 milhões de unidades da criptomoeda por grandes investidores — parte de um total de 41 milhões de SOL, que serão liberadas ao longo de quatro anos.

Historicamente, desbloqueios desse tamanho podem gerar volatilidade, mas nem sempre levam a queda de preço muito acentuada, principalmente considerando a ainda grande (ainda que abalada) movimentação na rede.

De onde vem os tokens?

Com o colapso da FTX, os tokens SOL que faziam parte dos ativos retidos pela massa falida da exchange foram vendidos a grandes players institucionais, como Galaxy Digital, Pantera Capital e Figure. Agora, esses tokens estão sendo gradualmente liberados no mercado.

A relação entre a Solana e a FTX sempre foi estreita. Sam Bankman-Fried, fundador da exchange, foi um dos maiores promotores da blockchain. Por isso, a falência da corretora, em 2022, representou um golpe significativo para a rede.

Com essa liberação, a Galaxy Digital (que pagou US$ 64 por token), a Pantera Capital (US$ 95) e a Figure (US$ 102) devem registrar, respectivamente, US$ 3 bilhões, US$ 1 bilhão e US$ 150 milhões em lucros não realizados.

De olho no longo prazo

Apesar das turbulências, a Solana é bem avaliada pelo mercado por sua capacidade técnica e de inovação.

Com poder para processar 65 mil transações por segundo (TPS) e custos baixos de transação (em média US$ 0,00025 a operação), a rede funciona muito bem para aplicações que exigem escalabilidade, como jogos e pagamentos em tempo real, sendo muito atraente para os desenvolvedores. No final, a Solana supera — e em muito — a velocidade das redes Bitcoin e Ethereum, além de ser bem mais barata.

ETF à vista de Solana

Um evento que pode funcionar como catalisador para uma nova fase da Solana é a possível aprovação, ainda este ano, de ETFs spot de Solana. Gigantes como VanEck, 21Shares, Bitwise e Canary, Grayscale já fizeram seus pedidos à Comissão de Valores Mobiliários americana, a SEC, que tem até outubro para anunciar uma decisão.

Um eventual “sim” da reguladora pode ser determinante para mudar a percepção atual dos investidores sobre a rede. O ETF à vista é importante porque oferece aos institucionais um veículo regulamentado de exposição a Solana, a exemplo do que já acontece com os ETFs à vista de bitcoin e ether.

As chances de aprovação estão sendo consideradas altas pelos analistas, em torno de 70% segundo a Bloomberg. No Polymarket, mercado de previsões construído na blockchain da Polygon, os investidores estão ainda mais confiantes: veem 85% de chances de aprovação ainda em 2025.

Essa conquista ajudaria a escrever um novo capítulo na história da Solana e do ecossistema como um todo. Agora, cabe a nós acompanhar. Como diz a máxima: o mercado recompensa os pacientes.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok