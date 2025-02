Autor de Pai Rico, Pai Pobre diz que bitcoin “está quebrando”, mas vai comprar mais

Autor do livro best-seller de finanças pessoais “Pai Rico, Pai Pobre”, Robert Kiyosaki é um grande defensor do investimento em bitcoin. No entanto, para ele, a maior criptomoeda do mundo “está quebrando”, e isso pode ser um bom sinal.

“O bitcoin está quebrando. Está em promoção e eu estou comprando. Por que? O problema não é o bitcoin, o problema é o nosso sistema monetário e nossos banqueiros criminosos.

A América está falida. Nossa dívida, incluindo programas sociais, como Medicare e Previdência Social, incluindo nossa dívida de US$ 36 trilhões, é de mais de US$ 230 trilhões.

Nossos títulos dos EUA são uma piada. Quando países como Japão e China pararem de comprar nossos títulos... a inflação vai disparar... nossa economia e o dólar americano vão despencar.

Essas são algumas das razões pelas quais, quando o bitcoin cai, eu sorrio e compro mais.

Bitcoin é dinheiro com integridade. Dinheiro falso é ladrão.

Eu troco dinheiro falso por ouro, prata e bitcoin sempre que eles estiverem em promoção”, publicou Kiyosaki em sua conta oficial no X, antigo Twitter.

No momento, o bitcoin está em queda significativa. A maior criptomoeda do mundo, que chegou a custar US$ 109 mil ainda este ano, agora despenca para US$ 80 mil, após uma onda de acontecimentos negativos tomarem conta do sentimento de mercado. O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza “medo extremo” em 16 pontos.