Os 2 eventos que podem fazer o bitcoin voltar a subir, segundo gestora 21Shares

Matt Mena, estrategista-chefe da gestora 21Shares para criptoativos, afirmou ao site The Block nesta quinta-feira, 27, que o bitcoin poder voltar a subir nos próximos dias. Para isso, porém, a criptomoeda dependerá principalmente de dois eventos aguardados pelo mercado.

O mercado de criptomoedas enfrenta uma semana negativa, marcada por fortes quedas disseminadas pelo setor. O bitcoin, por exemplo, bateu o menor preço de 2025 e chegou a despencar para a casa dos US$ 83 mil, refletindo uma aversão a riscos e um pessimismo entre investidores.

Segundo Mena, uma recuperação do mercado de criptomoedas dependerá principalmente de duas novidades. Uma delas tem data definida para acontecer: a divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos na próxima sexta-feira, 28.

Outra, porém, é mais incerta: novidades regulatórias nos Estados Unidos que sejam positivas para o mercado cripto. O analista da 21Shares avalia que uma inflação em desaceleração e uma melhora das perspectivas regulatórias poderiam criar um "ambiente macroeconômico perfeito" para o bitcoin se recuperar.

E o estrategista vai além. Para ele, uma melhora das perspectivas dos investidores sobre a situação da economia dos EUA poderia fazer o bitcoin saltar e potencialmente atingir novos recordes, na casa dos US$ 150 mil. A chave para isso, porém, é a recuperação da confiança de investidores de varejo e institucionais.

Mena chegou a apontar outro evento que poderia beneficiar as criptomoedas: a divulgação dos resultados trimestrais da Nvidia na última quarta-feira, 26. O analista apontou que resultados positivos indicariam uma demanda contínua por IAs, beneficiando projetos de tecnologia como um todo, incluindo cripto.

Os resultados da gigante de tecnologia vieram acima do esperado pelo mercado, mas não foram responsáveis por uma grande recuperação no preço do bitcoin. A criptomoeda conseguiu sair dos US$ 83 mil, mas é negociada atualmente com um preço de US$ 85 mil, segundo o CoinGecko.

Para Mena, uma maior clareza regulatória nos EUA para cripto poderia "mudar o jogo" e atrair um volume significativo de capital institucional para o bitcoin, impulsionando o ativo. Entretanto, não há como saber quando, exatamente, essa clareza virá, dificultando projeções sobre o futuro do setor.

