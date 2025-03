São Paulo tem fevereiro mais quente em 82 anos, diz Climatempo

O mês de fevereiro de 2025 foi o mais quente já registrado em São Paulo desde 1943, com uma média de temperatura máxima de 31,9°C, de acordo com medições automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Esse valor ficou 3,9°C acima da média histórica para o mês, que é de 29°C. Além disso, em 23 dos 28 dias do mês, a temperatura superou os 30°C, sendo que 12 desses dias registraram máximas iguais ou superiores a 33°C.

Esse índice coloca fevereiro de 2025 entre os meses mais quentes já registrados na capital paulista, empatando com os meses de janeiro de 2014 e janeiro de 2019, que também tiveram média de 31,9°C. O cálculo foi feito com base nos dados da estação automática do Mirante de Santana, na zona norte da cidade, já que a estação convencional apresentou falhas ao longo do mês.

Chuva ficou dentro da média histórica

Apesar do calor intenso, a chuva em fevereiro de 2025 somou 287,8 mm, valor 11% acima da média climatológica do mês, que é de aproximadamente 258 mm. A maior parte das precipitações ocorreu na primeira quinzena do mês, com registros de temporais em diversas regiões da cidade.

Os extremos meteorológicos do mês incluíram a maior temperatura de 34°C no dia 18, enquanto a menor foi de 18,3°C em 19 de fevereiro. Já a umidade relativa do ar chegou a 23% em 9 de fevereiro, um índice considerado muito baixo para o período.