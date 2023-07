Dogecoin supera cardano em valor de mercado com especulação sobre uso no Twitter

O dogecoin se tornou uma das criptomoedas com maior valorização no acumulado dos últimos sete dias, em um movimento que fez com que nesta quarta-feira, 27, o ativo superasse outra moeda digital, a cardano, em capitalização de mercado. Os dados da plataforma CoinGecko mostram que, agora, a moeda é a oitava maior do mundo.

Nos últimos sete dias, o dogecoin acumula uma valorização de 10,1%, cotado a US$ 0,078 e com uma capitalização total de US$ 11,1 bilhões. Já a ada, criptomoeda da Cardano, acumula uma perda de 4,9% no mesmo período, cotada a US$ 0,307 e com uma capitalização de US$ 10,8 bilhões. Os números também mostram como o dogecoin teve um movimento inverso ao do mercado cripto, que tem alternado entre leve perdas e estabilidade nos últimos dias.

Os ganhos do dogecoin estão foram associados por especialistas aos mais recentes anúncios do bilionário Elon Musk para o Twitter. Nos últimos dias, ele trocou o símbolo e o nome da empresa responsável pela rede social pela letra X e reforçou seus planos de transformar o projeto em um "super app" que reuniria diferentes funções para os usuários, incluindo compra e venda de produtos.

Os anúncios fortaleceram especulações US$ 10,8 sobre uma possível adoção da criptomoeda como moeda oficial do Twitter. Em seguida, Musk também incluiu o símbolo do dogecoin nas informações do seu perfil, reforçando os boatos. Na informação de localização do usuário, o bilionário incluiu o "X", nome da nova empresa, e também um "Ð".

O detalhe chamou a atenção por ser o símbolo do dogecoin, que foi lançado em 2013 e é considerado uma criptomoeda meme, sem valor intrínseco mas que atrai investidores pela associação com um meme. Assim como em outras ocasiões, Musk não se pronunciou sobre a mudança.

O executivo já é conhecido por sua relação com o dogecoin. O bilionário ficou famoso no mercado por gerar grandes variações no preço da criptomoeda simplesmente por citá-la, ou criticá-la, no Twitter. Alguns meses depois de adquirir a rede social, ele inclusive chegou a trocar o símbolo da rede pelo símbolo da criptomoeda.

Entretanto, as ações do bilionário também são criticadas. Atualmente, ele enfrenta um processo movido por investidores que o acusam de ter realizado manipulações intencionais de preço do dogecoin para lucrar com as movimentações dos investidores. Musk nega a acusação.

Perguntado sobre sua fixação com o dogecoin, Musk disse à Bloomberg que os responsáveis eram os funcionários das empresas controladas por ele: "quando andava pela fábrica da SpaceX ou da Tesla, eles me pediam para apoiar a dogecoin, então estou fazendo isso".

Sabia que você pode investir em dogecoin, Cardano e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Dogecoin no Twitter?

Para muitos investidores, faria sentido dentro dos planos de Musk que uma criptomoeda fosse usada em todas as futuras operações previstas para o X, reduzindo a dependência de moedas fiduciárias. Em janeiro deste ano, fontes afirmaram ao jornal "Financial Times" que Musk pretendia introduzir um sistema de pagamentos que inicialmente suportaria apenas moedas fiduciárias, mas poderia adotar criptomoedas. Nesse cenário, muitos investidores acreditam que o dogecoin seria a moeda escolhida por Elon Musk. Mensagens divulgadas durante a batalha judicial entre o bilionário e os então responsáveis pelo Twitter mostraram que ele chegou a cogitar o uso do ativo em transações na rede social. Mas o assunto não foi esclarecido desde então. A adoção seria importante para a criptomoeda pois impulsionaria a sua demanda, ajudando na valorização do preço. Por isso, mesmo sem sinais oficiais, alguns investidores correm para adquirir o ativo após qualquer sinal de Musk, antecipando possíveis anúncios que poderiam impulsionar o dogecoin. Mudanças como as realizadas desde o último fim de semana intensificam essas especulações, mas a imprevisibilidade do bilionário significa, na prática, que não há como saber quando, e se, as criptomoedas serão integradas de alguma forma no Twitter ou se as ações de Musk são simplesmente uma forma de brincar ou, até, lucrar com o ativo.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok