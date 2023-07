Bitcoin e criptomoedas mantêm estabilidade após Fed realizar nova alta de juros

O bitcoin e o restante do mercado de criptomoedas operam em leve alta nesta quarta-feira, 26, mantendo uma tendência de estabilidade nos preços observada nos últimos dias. O movimento ocorreu mesmo após o Federal Reserve elevar a taxa de juro dos Estados Unidos em 0,25 ponto percentual, levando-a ao maior nível em 22 anos.

Dados da plataforma CoinGecko mostram que o bitcoin acumula valorização de 1,4% nas últimas 24 horas, mas queda de 1,2% nos últimos sete dias. Atualmente, o ativo está cotado a US$ 29.611,95, com dificuldade de quebrar a novamente a barreira dos US$ 30 mil. Já o mercado cripto como um todo acumula ganhos de 1,3% nas últimas 24 horas.

Tasso Lago, fundador da Financial Move, destaca que "se [o Fed] não aumentasse [os juros] seria uma decisão extremamente positiva para o mercado de renda variável. Como ele fez o esperado, os mercados praticamente não reagiram a essa notícia, seguem estáveis e no cenário macro favorável, uma vez que a leitura de dados como a inflação seguem positivos e dentro do esperado".

Próximos passos do Fed

Na visão de Theodoro Fleury, gestor da QR Asset, a expectativa atual do mercado é que o Fed agora não altere a taxa de juro na sua próxima reunião, em setembro. Entretanto, ele ressalta que a autarquia tem reforçado que suas decisões futuras ainda dependerão de novos dados que ainda serão divulgados sobre a economia dos Estados Unidos, o que traz uma incerteza para o mercado.

"Sabemos que a preocupação maior é com o mercado de trabalho, que continua muito forte. Isso preocupa o Fed, pois um mercado de trabalho muito aquecido pode levar a uma persistência da inflação e, consequentemente, o Fed pode não conseguir voltar a cortar as taxas de juro tão cedo", explica.

Por isso, ele acredita que o próximo dado que atrairá as atenções do mercado é o relatório Payroll de empregos não agrícolas, que deverá ser divulgado daqui a dez dias. Ele afirma que os dados desse relatório terão o potencial de afetar positivamente ou negativamente as criptomoedas e outros ativos de risco, já que poderá afetar as previsões sobre os próximos passos do banco central americano.

Ayron Ferreira, analista-chefe da Titanium Asset, observa que "o futuro das taxas de juro ainda permanece incerto. O Federal Reserve sinalizou que qualquer decisão adicional, incluindo possíveis aumentos, será fortemente baseada na avaliação contínua de dados econômicos. Em particular, o foco estará em setores resilientes, como o mercado de trabalho".

"Quando questionado sobre potenciais alterações nas taxas em setembro, o órgão foi cauteloso, mencionando que embora não haja planos definitivos para um aumento, tudo dependerá dos próximos dados de inflação, Payroll e demais indicadores econômicos. Uma nota positiva foi a confirmação da resiliência e estabilidade do sistema bancário dos EUA, mesmo diante de condições de crédito mais restritivas", ressaltou o analista.

Por isso, o momento atual deverá ser de cautela, mas também de atenção para novos dados que forem divulgados sobre a economia dos Estados Unidos, que poderão gerar movimentos mais abruptos das criptomoedas e outros ativos, tanto para cima quanto para baixo.

