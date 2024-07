Investidores do bitcoin ainda não precificaram possível vitória de Trump, diz gestora

A gestora Bernstein divulgou um relatório nesta segunda-feira, 22, em que avalia que os investidores de bitcoin ainda não precificaram totalmente a possível vitória do ex-presidente Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos neste ano, abrindo espaço para mais altas do ativo.

Além da criptomoeda em si, os analistas da gestora avaliam que existem sete ações no mercado que também tendem a ser beneficiadas por uma possível vitória do político, que prometeu adotar uma postura mais branda e favorável ao mercado cripto caso seja eleito em novembro.

"O preço do bitcoin continua a reagir positivamente a qualquer melhoria potencial nas chances de uma vitória republicana, depositando fé nos comentários positivos de Trump sobre cripto e aguardando o discurso de Trump no Bitcoin Nashville, a maior conferência de bitcoin do mundo", diz o relatório.

Essa mudança no cenário regulatório para o país seria positiva tanto para as criptomoedas em si quanto para empresas ligadas ao setor, segundo o Bernstein. Nesse caso, a gestora cita ações de empresas de mineração de bitcoin (Riot Plataforms, CleanSpark e Marathon Digital) e de data centers para cripto e IA (Core Scientific e Iris Energy).

Além disso, o relatório também traz uma projeção positiva para as ações da plataforma de investimentos Robinhood — que tem expandido a oferta de criptomoedas para seus clientes — e para a MicroStrategy, atualmente a maior detentora institucional de unidades de bitcoin.

"Vemos os grandes consolidadores de mineração de bitcoin como proxies do ativo de beta alto, com o preço [das ações] sendo impulsionado pelo preço subjacente do bitcoin e pelos fluxos de caixa potenciais da alavancagem operacional", explicam os analistas.

No caso da Robinhood, o Bernstein projeta que as receitas da plataforma de investimentos deverão duplicar nos próximos dois anos, e que mais de 70% deste crescimento ocorrerá na negociação de criptomoedas pela plataforma, fazendo com que essa classe de ativos passe a responder por 40% da receita da empresa, contra 7% atualmente.

Já sobre a MicroStrategy, os analistas comentam que "a estratégia ativa da empresa entregou uma alta relação de bitcoin por ação, crescendo 67% desde a adoção institucional do bitcoin em sua estratégia". A projeção é que os lucros da empresa também cresçam nos próximos anos, impulsionado pela alta da própria criptomoeda.