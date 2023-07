Criptomoeda dogecoin dispara após símbolo aparecer em perfil de Elon Musk no Twitter

O dogecoin está entre as maiores altas do mercado de criptomoedas desta terça-feira, 25, impulsionado pela euforia de investidores em meio às especulações sobre uma possível adoção do ativo como moeda oficial do Twitter. Os rumores sobre o assunto voltaram a ganhar força após Elon Musk mudar o nome da empresa controladora da rede social para "X" e, em seguida, incluir o símbolo do dogecoin nas informações do seu perfil.

Dados da plataforma CoinGecko apontam que, nas últimas 24 horas, o dogecoin acumula uma valorização de 8,3%, com o segundo maior ganho entre as 100 maiores criptos do mundo. Atualmente, ele está cotado a US$ US$ 0,0805, e chegou a ter um ganho ainda maior, de 10%, durante a noite e madrugada entre esta terça-feira e a segunda-feira, 24.

O movimento começou logo após usuários notaram uma alteração na descrição do perfil de Elon Musk no Twitter. Na informação de localização do usuário, o bilionário incluiu o "X", nome da nova empresa, e também um "Ð". O detalhe chamou a atenção por ser o símbolo do dogecoin, que foi lançado em 2013 e é considerado uma criptomoeda meme, sem valor intrínseco mas que atrai investidores pela associação com um meme.

Assim como em outras ocasiões, Musk não se pronunciou sobre a mudança. O executivo já é conhecido por sua relação com o dogecoin. O bilionário ficou famoso no mercado por gerar grandes variações no preço da criptomoeda simplesmente por citá-la, ou criticá-la, no Twitter. Alguns meses depois de adquirir a rede social, ele inclusive chegou a trocar o símbolo da rede pelo símbolo da criptomoeda.

Entretanto, as ações do bilionário também são criticadas. Atualmente, ele enfrenta um processo movido por investidores que o acusam de ter realizado manipulações intencionais de preço do dogecoin para lucrar com as movimentações dos investidores. Musk nega a acusação.

Perguntado sobre sua fixação com o dogecoin, Musk disse à Bloomberg que os responsáveis eram os funcionários das empresas controladas por ele: "quando andava pela fábrica da SpaceX ou da Tesla, eles me pediam para apoiar a dogecoin, então estou fazendo isso".

Sabia que você pode investir em bitcoin, ether, dogecoin e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Dogecoin no Twitter?