Descubra a razão que pode fazer o bitcoin subir para US$ 300 mil em 2028, segundo um CEO

O bitcoin, atualmente cotado a US$ 29 mil, pode subir mais de 1.000% e chegar a US$ 300 mil em 2028, segundo Mark Yusko, CEO e fundador da Morgan Creek Management. Um fator seria crucial para este movimento de alta, o halving.

A maior criptomoeda do mundo em valor de mercado já apresentou uma alta surpreendente desde que foi lançada e acumula ganhos de 75% apenas em 2023, mas pode subir ainda mais por conta do halving, segundo Yusko.

O que é o halving do bitcoin?

O halving ocorre a cada quatro anos e corta a produção pela metade. Historicamente, o evento sempre faz com que o preço do bitcoin tenha um movimento de alta.

Daqui até 2028, o bitcoin já terá passado por dois halvings, um em 2024 e outro em 2028. Yusko também comparou a criptomoeda com o ouro, que não é portátil e nem divisível, enquanto o bitcoin sim.

"Bitcoin corrige esses dois problemas e é igualmente escasso. O valor monetário do ouro é de cerca de 6 trilhões, acho que o bitcoin pode substituir tudo isso, o equivalente monetário de US$ 6 trilhões é cerca de 10 vezes daqui, o que nos dá um preço de cerca de US$ 300 mil”, disse Yusko em entrevista ao First Mover, da CoinDesk.

Para o próximo halving em 2024, a alta do bitcoin já pode ser significativa, segundo o CEO. "A cada halving adicionamos um zero e, em abril próximo, acho que poderíamos chegar a US$ 100.000", disse ele.

Com o próximo halving se aproximando, outros especialistas também se mostram confiantes sobre a cotação do bitcoin. Felippe Percigo classificou o investimento em bitcoin agora como “a oportunidade da década” e um estudo da Matrixport prevê o preço do bitcoin em US$ 125 mil até o final de 2024. Já Cathie Wood, conhecida como a “queridinha de Wall Street” e famosa por acertar a alta da Tesla, acredita que o bitcoin possa ultrapassar US$ 1 milhão até 2030.

