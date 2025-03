Dogecoin despenca mais de 30% e devolve ganhos com vitória de Donald Trump

A dogecoin chegou a ser uma das criptomoedas mais beneficiadas pela vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais de 2024. Entretanto, ela acumula uma queda de mais de 30% no acumulado dos últimos 30 dias, segundo dados da plataforma CoinGecko, na prática devolvendo os ganhos obtidos desde então.

Considerada no mercado como a maior e mais antiga criptomoeda meme, a dogecoin chegou a disparar após as eleições de novembro. À época, ela foi beneficiada tanto pela postura pró-cripto adotada por Trump quanto pela aproximação entre o político e o bilionário Elon Musk.

Musk possui uma relação antiga com a dogecoin. O bilionário já compartilhou diversos comentários sobre o ativo, alternando entre críticas e elogios, e sendo diretamente responsável por movimentações no preço da memecoin. Recentemente, ele voltou a elogiar o projeto.

A alta mais expressiva da criptomoeda meme ocorreu na semana seguinte à vitória de Trump, quando o presidente dos Estados Unidos confirmou que Elon Musk iria chefiar o DOGE, um órgão do governo voltado à "eficiência governamental". E o nome do órgão chamou a atenção de investidores.

A aparente referência à dogecoin animou investidores e fez com que o ativo saltasse mais de 13% em um único dia, refletindo uma onda de especulações e expectativas sobre uma possível relação entre a criptomoeda e o novo governo norte-americano. Mas a realidade acabou sendo diferente.

Desde então, Musk e Trump não fizeram nenhum tipo de sinalização à memecoin. Além disso, o cenário macroeconômico global teve uma forte reversão, resultando em uma piora de expectativas e em uma intensa aversão a riscos, prejudicando o mercado de criptomoedas.

As criptomoedas meme, ou memecoins, foram especialmente afetadas, já que são ativos mais voláteis e arriscados que outras criptos mais estabelecidas. Com isso, a dogecoin acumula uma forte queda entre os meses de fevereiro e março, na prática apagando a valorização conquistada no fim de 2024.

Para os próximos meses, o futuro do preço da dogecoin dependerá tanto de uma possível melhora nas expectativas dos investidores para a economia dos Estados Unidos quanto da chance de aprovação dos primeiros ETFs do ativo no mercado norte-americano, o que pode ser um catalisador de preço relevante para a memecoin.

