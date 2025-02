ETFs de litecoin, dogecoin e Solana têm mais de 70% de chance de aprovação, diz Bloomberg

A Bloomberg divulgou na última segunda-feira, 10, as suas projeções com as chances de aprovação de diversos ETFs de criptomoedas nos Estados Unidos em 2025. Segundo analistas da empresa, a litecoin, o dogecoin e a Solana são as criptos com mais chances de ganharem fundos negociados em bolsa.

As projeções foram divulgadas pelos analistas James Seyffart e Eric Balchunas e compartilhadas no X, antigo Twitter. Elas se referem especificamente à chance de aprovação de ETFs de preço à vista desses ativos. Atualmente, apenas o bitcoin e o ether têm fundos desse tipo nos EUA.

De acordo com a Bloomberg, a criptomoeda com mais chances de ganhar um ETF é a litecoin. Os analistas estimam que a probabilidade de aprovação dos dois pedidos de lançamento de fundos do ativo é de 90%. O principal motivo é que a moeda digital deve ser reconhecida pela SEC como uma commodity.

A SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) é a responsável por aprovar, ou não, os pedidos. Entretanto, ela não pode aprovar o lançamento de ETFs de ativos que sejam classificados como valores mobiliários. E, nos últimos anos, diversas criptos receberam essa classificação.

A segunda criptomoeda com mais chances de ganhar um ETF é o dogecoin. Os analistas estimam a probabilidade de aprovação em 75%. O ativo também deve ser reconhecido como uma commodity, mas os pedidos de lançamento de fundos submetidos ainda não foram reconhecidos pela SEC, indicando que o projeto demorará mais.

A Solana ocupa a terceira posição, com 70% de chance de aprovação. O principal motivo é que os pedidos de lançamento de ETFs já foram reconhecidos pela SEC, mas no momento o regulador vê o ativo como um valor mobiliário, impossibilitando o processo.

É o mesmo caso do XRP, cuja chance de ganhar ETFs nos Estados Unidos é de 65%. Nas duas situações, a classificação das criptomoedas precisaria mudar para o de commodity, o que viabilizaria a aprovação. Mas os pedidos envolvendo o XRP ainda não foram reconhecidos pela SEC, atrasando o processo.

Apesar dos desafios em torno da necessidade de mudança de classificação, o mercado enxerga as chances de aprovação dos ETFs com otimismo, já que Donald Trump indiciou o executivo pró-cripto Paul Atkins para assumir a presidência da SEC. A expectativa é que ele tenha uma postura favorável ao setor e viabilize as aprovações, mesmo que elas não ocorram em 2025.