Future of Money

Digitalização financeira: o Brasil como referência global

O que a digitalização completa, com documentos, cartões e até chaves migrando para o celular, significa para o futuro das finanças?

Big data concept (Getty Images/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 09h30.

Como o Brasil se tornou referência mundial em pagamentos digitais? O que a digitalização completa, com documentos, cartões e até chaves migrando para o celular, significa para o futuro das finanças? E como inovações como Pix, Open Finance e Drex podem transformar maquininhas em plataformas inteligentes e criar novas experiências de consumo, de festivais a grandes varejistas?

Para responder a essas questões, recebemos Carlos Alves, Vice-Presidente Executivo de Tecnologia e Negócios na Cielo. Ele explica como a empresa está se reinventando para acompanhar os meios de pagamento do futuro, desde pulseiras pré-pagas em eventos até soluções que simplificam o fluxo de caixa dos estabelecimentos, e detalha como a regulação e a inovação caminham juntas para acelerar a transformação do setor financeiro no Brasil.

