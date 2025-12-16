Brasil retira R$ 9,2 milhões de fundos cripto em semana de cautela

Investidores do Brasil retiraram líquido US$ 1,7 milhão, R$ 9,2 milhões, de fundos de criptomoedas no acumulado semanal de sexta-feira, 12, segundo a CoinShares.

Na avaliação da gestora de criptomoedas, a terceira semana de entradas líquidas globais em fundos cripto, US$ 864 milhões no total, refletiu “uma base de investidores cautelosa, porém cada vez mais otimista”.

Apesar do recente corte na taxa de juros pelo Federal Reserve dos EUA, o desempenho dos preços tem sido moderado, com os dias de negociação após o corte apresentando sentimentos mistos e fluxos de capital desiguais, avaliou a CoinShares.

Além do Brasil, Suíça e Suécia também caminharam na contração dos aportes globais sobre produtos de investimento negociados em bolsa (ETPs, na sigla em inglês) baseados em criptomoedas. Nesses casos, as respectivas retiradas foram de US$ 41,4 milhões e US$ 5,9 milhões no período, de acordo com o monitoramento da gestora de criptomoedas.

Pelo lado positivo, Estados Unidos, Alemanha, Canadá, Hong Kong e Austrália apresentaram os maiores volumes de entradas líquidas regionais na última semana, US$ 796 milhões, US$ 68,6 milhões, US$ 26,8 milhões, US$ 10 milhões e US$ 5,3 milhões, respectivamente. Enquanto isso, outros países totalizaram US$ 6,2 milhões em aportes líquidos semanais.

Em relação ao total de ativos sob gestão (AuM), o Brasil manteve a sexta colocação global, apesar de recuar um volume de US$ 1,38 bilhão. EUA, Suíça, Alemanha, Canadá, e Suécia também mantiveram suas posições ao encerrarem a semana com respectivos AuM de US$ 126,13 bilhões, US$ 6,18 bilhões, US$ 5,80 bilhões, US$ 5,57 bilhões e US$ 2,67 bilhões. Enquanto isso, outros países somaram US$ 33,97 bilhões e o AuM global encerrou a semana a US$ 182,50 bilhões.

De acordo com a aferição voltada a criptoativos, fundos em bitcoin e em ether apresentaram os maiores volumes de entradas líquidas, US$ 522 milhões e US$ 337,6 milhões respectivamente. Na mesma direção, ETPs em Solana, em XRP e em Chainlink captaram respectivos volumes líquidos de US$ 65 milhões, US$ 46,9 milhões e US$ 4,1 milhões. Pelo contrário, fundos de cestas multiativos, de short bitcoin e de Sui registram respectivas saídas líquidas de US$ 104,8 milhões, US$ 1,8 milhão e US$ 300 mil. Enquanto isso, ETPs de outros criptoativos totalizaram líquidos US$ 5,2 milhões em saídas.

Por fundos, os iShares ETFs (Bitcoin e Ethereum), da BlackRock, captaram líquidos US$ 353 milhões. Na mesma direção, Volatility Shares Trust, Fidelity Wise Origin Bitcoin, ProShares ETFs e Bitwise Funds Trust receberam respectivos aportes líquidos semanais de US$ 162 milhões, US$ 84 milhões, US$ 77 milhões e US$ 43 milhões, enquanto outros fundos receberam líquidos US$ 216 milhões. Pelo contrário, as maiores saídas líquidas no período foram do 21Shares AG, da Grayscale e do ARK 21 Shares, US$ 48 milhões, US$ 13 milhões e US$ 11 milhões, respectivamente.

Na semana anterior, os investidores nacionais aportaram R$ 40 milhões e mantiveram otimismo com fundos de criptomoedas.

