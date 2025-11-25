Deutsche Bank: 5 fatores derrubaram o bitcoin, e queda pode continuar

O Deutsche Bank divulgou na última segunda-feira, 24, um relatório em que afirma que cinco fatores foram os responsáveis pela queda intensa do bitcoin nos últimos dias, com a criptomoeda devolvendo todos os ganhos de 2025. E o banco alemão acredita que as perdas podem continuar.

Segundo os analistas do banco, uma combinação de fatores macroeconômicos e especificidades do próprio mercado de criptomoedas acabaram derrubando o ativo. A "tempestade perfeita" não dá muitos sinais de trégua no curto prazo, dificultando projeções mais otimistas.

"Ainda não se sabe se o bitcoin se estabilizará após essa correção. Ao contrário de quedas anteriores, impulsionadas principalmente pela especulação de investidores individuais, a retração deste ano ocorreu em meio a uma participação institucional substancial, mudanças nas políticas públicas e tendências macroeconômicas globais", destacou o banco.

Entre os cinco fatores por trás da queda está uma crescente aversão a risco por parte dos investidores, com um pessimismo em relação ao desempenho futuro de criptomoedas e de ações de tecnologia. Por trás disso, está o temor de uma possível bolha de IA prestes a estourar.

Outro fator é a dificuldade do mercado em projetar os próximos passos do Federal Reserve, cujos diretores têm compartilhado sinais contrastantes sobre o grau de corte de juros previsto para 2026. Nesse cenário, uma parcela do mercado espera um Fed mais restritivo na política monetária.

O Deutsche Bank cita ainda a dificuldade nos Estados Unidos de aprovar um marco regulatório completo para o mercado de criptomoedas, com uma legislação travada no Congresso. A ausência de regulação acaba desacelerando a adoção do setor na maior economia do mundo.

O relatório também aponta que os investidores institucionais reduziram seus investimentos no bitcoin e outras criptomoedas desde o início de outubro, incluindo com retirada de aportes já realizados. O resultado é uma liquidez menor, dificultando a recuperação de preços.

Por fim, o último fator citado pelo Deutsche Bank foi o movimento de grandes investidores antigos do bitcoin, que decidiram vender suas unidades e realizar lucros. A medida retirou um dos principais pilares de sustentação para o ativo: os acumuladores com foco no longo prazo.

Diante desse cenário, o banco alemão vê um quadro preocupante para a criptomoeda no curto prazo. A tendência, avaliam os analistas, é que o ativo ainda possa enfrentar novas quedas, especialmente devido a um comportamento de preço ainda bastante semelhante ao de uma ação de tecnologia.

