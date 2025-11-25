Future of Money

Blockchain Cardano é alvo de ataque, e criador pede investigação do FBI

Desenvolvedores da rede precisaram realizar atualização de última hora para evitar bloqueio de todo o blockchain

Cardano: blockchain foi alvo de ataque (Getty Images/Reprodução)

João Pedro Malar
Editor do Future of Money

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 12h03.

O blockchain Cardano foi alvo na última quinta-feira, 20, de um ataque virtual. A ação chegou a paralisar a rede, obrigando desenvolvedores a implementar uma atualização de última hora para retomar as operações. Agora, Charles Hoskinson, fundador do projeto, afirma que o caso será investigado pelo FBI.

De acordo com informações divulgadas pela própria Cardano, o ataque envolveu um bloqueio da capacidade de processar novas transações. Na prática, a ação congelou toda a rede, impedindo a criação de novos blocos de informações que seriam validadas e processadas, concluindo diferentes operações dos usuários.

Logo após o ataque, os desenvolvedores realizaram uma ação conhecida como "hard fork", em que a rede blockchain é dividida em duas. O bloqueio foi eliminado, com a rede principal retornando a uma versão anterior ao ataque, e o processamento foi retomado, com a rede original sendo abandonada pelos usuários e desenvolvedores.

Horas depois da ação, um desenvolvedor anônimo que se identifica no X, antigo Twitter, como Homer J fez uma publicação reconhecendo a autoria do ataque. Ele disse que agiu sozinho, se desculpou com a comunidade da Cardano e alegou que estava apenas tentando "reproduzir" uma transação "ruim" na rede como parte de um desafio pessoal.

"Eu fui burro o suficiente para fazer isso seguindo instruções de uma IA sobre como bloquear todo o tráfego de entrada/saída no meu servidor Linux sem testar antes na rede, e depois assisti com horror enquanto o horário do último bloco nos exploradores congelava", alegou o responsável pela ação.

Entretanto, a justificativa do responsável não convenceu Charles Hoskinson. Em resposta à publicação, o criador da Cardano disse que a rede "funciona tão rápido que fizemos um fork, corrigimos e pegamos o cara, tudo em um único dia. Ele era bem ativo em um servidor do Discord".

"Era algo totalmente pessoal e agora ele está tentando se retratar porque sabe que o FBI já está envolvido", alegou Hoskinson. Ainda não está claro se as autoridades norte-americanas realmente estariam envolvidas na investigação do caso, como afirmou o desenvolvedor famoso no mercado de criptomoedas.

Apesar do ataque e do congelamento inesperado, a Cardano já opera normalmente e foi pouco afetada desde a atualização. A criptomoeda do projeto, uma das 11 mais valiosas do mundo, opera em queda, mas em linha com o movimento de desvalorização generalizada no mercado.

