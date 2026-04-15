Desenvolvedores propõem congelar bitcoins de Satoshi por risco de ataques quânticos

Um grupo de desenvolvedores do Bitcoin lançou uma proposta polêmica para defender a criptomoeda e sua rede de ataques quânticos: congelar ativos de carteiras que não estiverem em endereços à prova de tecnologia quântica. Isso inclui as carteiras dos bitcoins de Satoshi Nakamoto, o criador da criptomoeda.

Como se sabe, Nakamoto possui 1,1 milhão de bitcoins, que estão intocados desde 2011, quando o lendário desenvolvedor enviou seu último e-mail. Se a proposta, chamada de BIP-361, passar, todos esses criptoativos seriam congelados para sempre, sem possibilidade de recuperação.

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Nos primeiros anos do Bitcoin, a chave pública das carteiras ainda aparecia na blockchain. Isso não é um problema com a computação tradicional, mas um computador quântico teria capacidade de usar essa informação para encontrar a chave privada e acessar os fundos contidos na carteira.

Portanto, a ideia é alterar os endereços de bitcoin para que fiquem em um ambiente mais seguro contra a possibilidade de quebra da criptografia por computadores quânticos. O problema é que endereços antigos continuariam expostos ao risco.

Congelamento de bitcoins

A possibilidade avaliada pelos desenvolvedores é de congelar essas carteiras antigas, que atualmente respondem por 34% de todos os bitcoins que já foram emitidos. Isso significa que os ativos desses endereços não poderiam ser sacados nunca mais.

“Nunca antes o Bitcoin enfrentou uma ameaça existencial à sua criptografia primitiva. Um ataque quântico bem-sucedido ao Bitcoin resultaria em significativa perturbação econômica e danos em todo o ecossistema”, defende o texto da BIP-361 para justificar uma medida tão drástica.

Quem encabeça publicamente a proposta é o desenvolvedor Jameson Lopp, famoso cypherpunk, engenheiro de software e maximalista do bitcoin. Lopp diz que ele mesmo não gosta da ideia, mas considera a alternativa – deixar as criptomoedas vulneráveis ao roubo por hackers que tenham computadores quânticos – é pior ainda.

Thoughts on BIP-361: * I know folks don't like it. I don't like it myself. I wrote it because I like the alternative even less. * It isn't a spec, nor is it proposed for activation. It's a rough idea for a contingency plan that needs more R&D. * I hope it never needs to be… — Jameson Lopp (@lopp) April 15, 2026

“Não se trata de uma especificação, nem de uma proposta de ativação. É uma ideia inicial para um plano de contingência que precisa de mais pesquisa e desenvolvimento”, afirmou em postagem na rede social X (Twitter).

Comunidade critica a BIP-361

A ideia de Lopp foi recebida com muita crítica pela comunidade. O perfil TFTC, por exemplo, afirmou que a rede do Bitcoin poderia se recuperar de um roubo permitido pela tecnologia quântica, mas jamais se recuperaria do precedente aberto por um congelamento de ativos aprovado pelo consenso dos desenvolvedores.

O próximo passo, segundo o TFTC, seria que governos usassem o precedente para pedir o congelamento de criptomoedas sancionadas, por exemplo.

“A principal proposta de valor do Bitcoin é que ninguém pode congelar seu dinheiro. A BIP-361 propõe fazer exatamente isso”, diz o perfil. Ou seja, a criptomoeda deixaria de ser imune a censura, como sempre se vendeu.

De acordo com os críticos, pessoas que estão presas, sem acesso às suas carteiras ou que simplesmente não sabem da mudança teriam seus ativos congelados, algo que acabaria com a proposta de valor original de ter um bitcoin.

Validação por consenso

Como as mudanças no Bitcoin precisam ser aprovadas por consenso, a decisão sobre a BIP-361 precisará passar por muito debate e, no limite, caso nenhum dos lados ceda, pode causar um fork na rede.

Forks em blockchains de criptomoedas ocorrem quando há uma modificação no código. Se parte da comunidade decidir não aceitar migrar para o protocolo alterado, o fork acaba criando uma nova criptomoeda.

É o que aconteceu no caso do bitcoin cash, por exemplo. Em 2017, desenvolvedores descontentes com os rumos que a rede estava tomando forçaram uma divisão que resultou na existência de dois tokens, o BTC e o BCH.

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