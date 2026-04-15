Os 5 maiores tesouros perdidos em bitcoin, que somam R$ 416 bilhões

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Editor do Future of Money
Publicado em 15 de abril de 2026 às 18h01.
No mundo do Bitcoin, a perda de acesso a carteiras não é incomum, principalmente para quem investiu na criptomoeda lá atrás. Isso faz com que haja verdadeiros tesouros perdidos, possivelmente para sempre, na blockchain.
As razões para a perda são várias, mas muitas ocorrem porque esses grandes investidores mantiveram seus bitcoins em autocustódia sem o devido cuidado. Ou seja, não deixaram os ativos em uma corretora, mas em uma wallet digital protegida por uma chave de 12 ou 24 palavras irrecuperável.
Quem anotou de forma segura sua chave ainda tem acesso aos ativos, ao passo que quem a perdeu ou esqueceu não tem mais como obtê-los.
Há vários casos de pessoas anônimas que também possuíam grandes quantias de BTC e perderam, mas o foco aqui foi em falar das fortunas mais notórias. Só nestes cinco casos, a soma das perdas chega a US$ 83,4 bilhões, o que equivale a R$ 416 bilhões.
Confira os cinco maiores tesouros perdidos na maior das moedas digitais.
O maior de todos os tesouros perdidos em bitcoin é justamente o do criador da criptomoeda, Satoshi Nakamoto. Entre todos os endereços ligados ao lendário desenvolvedor, há um total de 1,1 milhão de bitcoins, o que equivale a US$ 82,1 bilhões ou R$ 409,8 bilhões na cotação desta quarta-feira, 15.
Satoshi teve sua última aparição registrada em 2011, e desde então nunca movimentou os ativos. Como não se sabe sua verdadeira identidade, ele pode tanto estar segurando as moedas digitais desde então como pode ter perdido o acesso à fortuna ou já morreu.
De todo modo, o fato de mais de 1 milhão de BTCs estarem inacessíveis acabou se tornando um dos motivos para a moeda digital ser tão valorizada. Afinal, seu criador nunca vendeu os tokens embora pudesse viver confortavelmente caso o fizesse.
O engenheiro de computação britânico James Howells frequentemente vira manchete por conta de sua saga para tentar acessar um aterro sanitário em Newport, no País de Gales. O motivo: Howells acredita que seu HD com aproximadamente 8 mil bitcoins tenha ido parar lá.
Em 2013, a ex-namorada de Howells jogou fora por engano o HD. Desde então, o engenheiro tenta sem sucesso revirar o terreno com retroescavadeiras para tentar encontrar o objeto.
Howells já tentou até mesmo comprar o aterro sanitário, mas sem sucesso.
O alemão Stefan Thomas poderia ser um dos maiores investidores de bitcoin do mundo. Ele recebeu 7 mil unidades da criptomoeda como prêmio por fazer um vídeo educacional sobre o ativo em 2011.
Depois disso, ele ainda teve bastante cuidado e colocou as moedas digitais em um pendrive Ironkey com senha. O problema é que ele esqueceu essa senha.
Como o dispositivo em questão só permite dez tentativas para digitar a senha correta, Stefan parou de tentar adivinhar ao errar oito vezes e hoje contrata especialistas em criptografia para tentar abrir a chave do pendrive.
Um dos maiores colaboradores do início do Bitcoin e a pessoa que recebeu a primeira transação com a criptomoeda na história, Hal Finney também é dono de um grande tesouro perdido em BTC.
Finney morreu em 2014 e, pouco antes de sua morte, membros da sua família foram vítimas de tentativas de extorsão que pediam o pagamento de 1 mil bitcoins. Os valores, contudo, nunca foram movimentados.
O diplomata de Barbados, Gabriel Abed, criou a primeira empresa de blockchain do Caribe em 2010. No entanto, ficou conhecido porque perdeu 800 bitcoins em 2011, quando um colega formatou o notebook em que Abed guardava as chaves privadas de uma de suas carteiras.
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