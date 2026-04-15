'Mini inverno cripto': especialista diz que queda das criptomoedas acabou

O presidente da Bitmine Immersion Technologies, Tom Lee, afirmou na quarta-feira, 15, que a recente queda do mercado cripto foi um “mini inverno cripto” que pode já estar chegando ao fim, em comentários feitos pouco depois de a empresa divulgar um prejuízo trimestral bilionário, em grande parte ligado a perdas não realizadas nas participações em ether.

Durante um discurso principal na Paris Blockchain Week 2026, Lee disse que os mercados de ações atingiram o fundo devido à guerra entre EUA e Israel contra o Irã, e que o ether sairá de sua “consolidação massiva”, impulsionado pela tokenização e por iniciativas de inteligência artificial com agentes ligadas à rede de contratos inteligentes.

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Lee argumentou que os mercados acionários já formaram fundo, levando a uma recuperação após o que ele chamou de uma queda “incomum” no mercado cripto, que não coincidiu com um mercado de baixa mais amplo nas ações pela primeira vez. “Os mercados acionários fazem fundo com más notícias. E tivemos muitas más notícias”, disse Lee, citando exemplos históricos de mercados que atingiram o fundo após o início de guerras.

Lee também afirmou que o ETH está “provavelmente a caminho dos US$ 60 mil” se sua tese de mercado estiver correta, e posteriormente descreveu US$ 62 mil como um cenário de valor justo nos próximos anos, com base no Ethereum atingindo cerca de um quarto do valor de longo prazo do bitcoin.

Seus comentários ocorrem em meio a uma queda mais ampla do mercado cripto, que viu o preço do ether cair 43% desde outubro de 2025, sendo negociado em torno de US$ 2.327 no momento da publicação, significativamente abaixo do custo médio da Bitmine de US$ 3.660, de acordo com dados do Bitminetracker.

Bitmine registra prejuízo trimestral de US$ 3,8 bilhões

Os comentários de Lee também vêm após a Bitmine registrar um prejuízo de US$ 3,82 bilhões em suas reservas de ether durante o primeiro trimestre do ano, de acordo com um relatório enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) na terça-feira, 14.

O valor foi impulsionado principalmente por mais de US$ 3,78 bilhões em perdas não realizadas em ativos digitais. A Bitmine também reportou US$ 11 milhões em receita, incluindo US$ 10,2 milhões provenientes de staking de ETH.

Apesar das perdas crescentes, a Bitmine anunciou a compra de 71.524 ETH na segunda-feira, com a empresa agora detendo cerca de 4,04% da oferta total de ether. As aquisições mais recentes ocorreram pouco depois de a Bitmine estrear na Bolsa de Valores de Nova York em 9 de abril, após migrar do NYSE American.

A Bitmine e a Exodus Movement são as únicas duas empresas de tesouraria em ether a divulgar publicamente investimentos no ativo nos últimos 30 dias.

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