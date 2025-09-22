Future of Money

Descomplicando a regulação de cripto no Brasil: advogado e professor do Insper comenta propostas

Entenda porque a regulação do mercado de criptoativos no Brasil pode beneficiar empresas e investidores

Direito e tecnologia (the-lightwriter/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 09h30.

O avanço do mercado cripto trouxe inovações que desafiam os marcos legais tradicionais. No Brasil, a construção de uma regulação clara e funcional para ativos digitais ainda está em andamento, e os pontos de atrito entre o que a tecnologia permite e o que a lei exige seguem no centro do debate.

Para discutir os desafios e oportunidades da regulação cripto no país, Erik Oioli, sócio do VBSO Advogados, professor no Insper e CEU Law School, participou do novo episódio do podcast do Future of Money. Com mais de 25 anos de experiência em direito societário, financeiro e de mercado de capitais, Oioli analisa os limites do arcabouço jurídico atual, a importância da regulação específica para blockchain e o papel dos intermediários nesse novo cenário. Assista ao vídeo.

CriptoativosCriptomoedasBlockchainDrex (Real Digital)

