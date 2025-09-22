Bitcoin hoje: criptomoeda despenca para US$ 112 mil e tem oportunidade de compra, diz analista

Nesta segunda-feira, 22, o bitcoin e as principais criptomoedas iniciam a semana útil "no vermelho". A maior criptomoeda do mundo despencou para a faixa dos US$ 112 mil após ter apresentado alta até os US$ 117 mil com o recente corte na taxa de juros dos EUA.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 113.020, com queda de 2,3% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap.

"Após atingir a máxima de US$ 117.9 mil na última quinta-feira, 18, o preço do bitcoin iniciou um movimento corretivo e atingiu, até o momento desta publicação, a mínima de US$ 111.8 mil. Essa faixa de preço trata-se de uma região de interesse comprador, no entanto, se houver continuidade da queda, os próximos suportes estão nas regiões de liquidez dos US$ 108 mil e US$ 105 mil", disse Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio.

"Caso entre fluxo comprador e reverta o movimento, as resistências de curto e médio prazo estão nas áreas de valor de US$ 116.4 mil e US$ 124.474", acrescentou a especialista.

Panorama do mercado cripto

"Após um fim de semana de lateralização, o foco do mercado migrou para os tokens de corretoras descentralizadas de futuros perpétuos: o ecossistema da Hyperliquid manteve a liderança, enquanto Avantis (na rede Base) e Aster (na BNB Chain) roubaram a cena com volumes robustos e valorizações expressivas de seus tokens", disse Matheus Parizotto, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

"Na noite de domingo a dinâmica mudou, com uma onda de liquidações de posições alavancadas superando US$ 1,6 bilhão, a maior do ano, acelerando as quedas. O bitcoin chegou a tocar a faixa de US$ 112 mil, com diversas altcoins recuando entre 5% e 10% nas últimas 24 horas", acrescentou.

"Do ponto de vista técnico, esse ‘flush’ de alavancagem tende a limpar excessos de curto prazo. Como não houve alteração material no cenário macroeconômico nem nos fundamentos dos ativos, o movimento se apresenta como oportunidade tática para acumular posições visando uma retomada nos próximos dias", concluiu o analista à EXAME.

