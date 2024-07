De matic para pol: Polygon vai mudar criptomoeda em atualização do blockchain

A Polygon anunciou nesta quinta-feira, 18, que vai realizar uma nova atualização em seu blockchain, e um dos principais destaques previstos é a substituição da sua criptomoeda nativa, a matic, pelo pol, que se tornará o principal token para as operações dos usuários na rede.

Em um comunicado sobre a atualização, os responsáveis pelo projeto informaram que o conjunto de mudanças será implementado em 4 de setembro. Depois disso, o pol substituirá a matic como o "token primário" da rede, sendo usado para o pagamento de taxas e prática de staking.

A expectativa é que a nova criptomoeda mantenha as características do matic, incluindo sua distribuição, casos de uso e oferta total, mas com possíveis "expansões de funcionalidades" no futuro, com mudanças esperadas em fases subsequentes do novo projeto.

A Polygon informou ainda que a substituição da matic pelo pol ocorrerá de forma automática, ou seja, os atuais detentores da criptomoeda não precisarão realizar nenhuma operação e todas as unidades que possuem serão convertidas pelo novo token em uma proporção de 1 para 1.

Entretanto, usuários que estão com unidades de matic armazenadas na Ethereum ou corretoras de criptomoedas precisarão realizar um processo de migração para garantir que a troca seja bem-sucedida.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto.

Além da troca dos ativos, a atualização no blockchain deverá incluir mudanças em protocolos de finanças descentralizadas na rede e outros aplicativos descentralizados, além de todas as mudanças de infraestrutura necessárias para acomodar o novo token.

A próxima atualização é mais um passo da Polygon em seu esforço para mudar toda a arquitetura da rede. O objetivo é criar um único arcabouço de liquidez que incentiva a interoperabilidade com outras redes, substituindo as duas soluções de escalabilidade atualmente usadas no blockchain.

O anúncio, porém, não foi bem recebido no mercado. Dados da plataforma CoinGecko apontam que o matic está entre as 10 criptomoedas com pior desempenho entre as 100 maiores do mercado, acumulando uma queda de 5,1% nas últimas 24 horas.