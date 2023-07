Criptos podem ter semana de baixa liquidez com feriado e dados importantes nos EUA

Depois de semanas de grande otimismo em relação ao bitcoin após gigantes do mercado financeiro como BlackRock e Fidelity solicitarem a aprovação de fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin à vista, a principal criptomoeda volta a negociar “de lado” nesta segunda-feira, 3.

Cotado a US$ 30.649 no momento, o bitcoin sobe 0,39% nas últimas 24 horas e 0,92% nos últimos sete dias, de acordo com dados do CoinMarketCap. A maior criptomoeda do mundo em valor de mercado ainda acumula alta de mais de 84% em 2023.

Quer investir em criptomoedas? A Mynt é a plataforma ideal para você. Abra sua conta agora e comece a investir com confiança.

Indicadores mostram que os investidores de longo prazo se movimentam menos que a média móvel semanal, indicando que eles têm segurado suas moedas.

Segundo Thiago Rigo, analista da Titanium Asset Management, a confiança de investidores na aprovação dos pedidos de ETF pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) continua forte, mesmo que a autarquia tenha apontado “inadequações” nos documentos apresentados, o que gerou um susto e a queda na cotação no fim da última semana.

Para esta semana, a liquidez no mercado deve permanecer baixa por conta do feriado de 4 de julho, data muito comemorada nos Estados Unidos, disse Thiago Rigo.

Além do feriado, investidores devem ficar de olho para a divulgação da ata do Comitê Federal de Mercado Aberto dos EUA (FOMC). O documento deve sinalizar os próximos passos do banco central norte-americano sobre a taxa de juros no país, que pode voltar a subir ainda em 2023 para conter a inflação e bater a meta de 2%.

Outros dados importantes que serão divulgados esta semana envolvem o payroll, que trata do mercado de trabalho nos EUA no último mês. “A resiliência do nível de emprego no país preocupa o Fed, uma vez que a taxa de desemprego tem se mantido praticamente inalterada a níveis muito baixos há quase um ano”, comentou Thiago Rigo.

Por outro lado o ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotada a US$ 1.966 no momento, com desempenho melhor que o do bitcoin nas últimas 24 horas e sete dias. A segunda maior criptomoeda do mundo subiu 2,5% e 4,3% nos períodos, respectivamente, segundo dados do CoinMarketCap.

Quer investir em criptomoedas? A Mynt é a plataforma ideal para você. Abra sua conta agora e comece a investir com confiança.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok