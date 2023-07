Gestoras alteram pedidos para ETFs de bitcoin nos EUA após críticas da SEC

As gestoras de patrimônio Fidelity, WisdomTree, VanEck e Invesco editaram e submeteram novamente seus pedidos de autorização junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para lançarem fundos negociados em bolsa (ETFs) de preço à vista do bitcoin. As mudanças ocorreram após críticas do regulador.

Na última sexta-feira, 30, a SEC chegou a dizer que os pedidos seriam "inadequados" devido à falta de alguns detalhes. O regulador teria informado as empresas Nasdaq e Cboe Global Markets - que submeteram os pedidos em nome das gestoras - de que as solicitações não seriam "suficientemente claras e compreensivas".

O principal ponto levantado pela SEC é que os pedidos não nomearam quais seriam as corretoras de criptomoedas que farão parte do "acordo de compartilhamento de informações" sobre dados de mercado sobre o bitcoin que respaldariam o gerenciamento do ETF para acompanhar o preço à vista da criptomoeda.

A SEC também disse que as gestoras não forneceram informações suficientes e detalhes sobre esses acordos. Poucas horas depois, as gestores devolveram os pedidos para a análise do regulador e incluíram as informações requisitas. A Coinbase foi nomeada como a corretora que ajudará a respaldar os ETFs. O analista sênior de ETFs da Bloomberg Eric Balchunas destacou que as quatro gestoras vão ter seus prazos de análise zerados após as novas submissões. Já a gestora Ark Invest apenas editou sua submissão inicial, de abril, e por isso terá um prazo diferente de análise. ETF de bitcoin da BlackRock Balchunas destacou que, até o momento, a BlackRock não refez seu pedido de ETF de bitcoin. A demora chamou a atenção dos investidores pelo fato da gestora ser a maior entre as que solicitaram o lançamento desse tipo de fundo. Sozinha, a BlackRock possui mais de US$ 10 trilhões sob gestão. O analista acredita que as alterações no pedido seria fáceis de serem feitas, e por isso citou três hipóteses para a demora da BlackRock. A primeira seria que a atualização já ocorreu, mas não foi incluída no site da Nasdaq. A segunda seria que a empresa estaria incluindo mais informações e dados para evitar novas críticas da SEC, e a terceira seria que a gestora teria perdido interesse no produto devido à Ark Invest estar mais avançada no processo.

Para Balchunas, a segunda opção seria "mais interessante", já que a SEC estaria pedido mais "clareza e abrangência" nas informações de cada pedido. Além disso, ele afirma que a terceira opção "é altamente improvável", já que a BlackRock sabia da situação da Ark quando fez seu primeiro pedido. Mesmo assim, ele avalia ser "um pouco estranho" que a nova versão ainda não foi enviada para a SEC.

O mercado acompanha atentamente os desdobramentos desses pedidos. Atualmente, a SEC não autorizou nenhum ETF de preço à vista de bitcoin, aceitando apenas a criação de ETFs que acompanham contratos futuros. Os fundos são vistos como uma opção mais tradicional e segura de investimento em criptomoedas, e por isso podem atrair mais investidores para o mercado.

