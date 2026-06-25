Com bitcoin em US$ 60 mil, mercado cripto 'inspira cautela' entre investidores

Nesta quinta-feira, 25, o bitcoin é negociado na casa dos US$ 61 mil enquanto o mercado acumula expectativas pelo ritmo de corte de juros do Federal Reserve nos Estados Unidos. A maior criptomoeda do mundo já acumula queda de mais de 50% desde a máxima histórica de US$ 126 mil atingida em outubro do ano passado.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 60.899, com queda de 1,6% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, a criptomoeda acumula queda de mais de 20%.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, volta a se aproximar de suas pontuações mais baixas. O indicador que vai de 0 a 100 sinaliza "medo extremo" em 12 pontos.

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"Os investidores estarāo de olho na divulgação do índice de preços PCE dos Estados Unidos nesta quinta-feira, um dos principais indicadores de inflação acompanhados pelo Federal Reserve, enquanto as tensões no Oriente Médio continuam adicionando incerteza e mantendo o apetite por risco sob pressão", disse Gil Herrera, diretor de estratégia e operações da Bitget na América Latina.

"Apesar da reação positiva, o cenário ainda inspira cautela. Os ETFs à vista de bitcoin nos EUA registraram saídas líquidas de US$ 469 milhões na quarta-feira, dando sequência ao movimento de retirada de recursos observado no início da semana e sinalizando que parte dos investidores segue reduzindo exposição ao ativo", acrescentou.

Análise técnica do bitcoin

"Do ponto de vista técnico, o RSI diário permanece próximo de 36, indicando apenas um alívio inicial após um período de sobrevenda. Ao mesmo tempo, o MACD continua em território positivo, embora com perda de força, sugerindo que a pressão baixista está diminuindo, mas ainda não foi totalmente superada. Assim, o dado do PCE pode ser determinante para o próximo movimento do bitcoin, especialmente se alterar as expectativas do mercado em relação ao ritmo de cortes de juros pelo Fed", disse Gil Herrera.

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