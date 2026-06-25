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Com bitcoin em US$ 60 mil, mercado cripto 'inspira cautela' entre investidores

Sentimento do mercado cripto aprofunda para níveis extremos de medo

Woman's hands hold Gold Bitcoin on a thread (Francesco Carta fotografo/Getty Images)

Woman's hands hold Gold Bitcoin on a thread (Francesco Carta fotografo/Getty Images)

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 25 de junho de 2026 às 10h38.

Última atualização em 25 de junho de 2026 às 10h55.

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Nesta quinta-feira, 25, o bitcoin é negociado na casa dos US$ 61 mil enquanto o mercado acumula expectativas pelo ritmo de corte de juros do Federal Reserve nos Estados Unidos. A maior criptomoeda do mundo já acumula queda de mais de 50% desde a máxima histórica de US$ 126 mil atingida em outubro do ano passado.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 60.899, com queda de 1,6% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, a criptomoeda acumula queda de mais de 20%.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, volta a se aproximar de suas pontuações mais baixas. O indicador que vai de 0 a 100 sinaliza "medo extremo" em 12 pontos.

"Os investidores estarāo de olho na divulgação do índice de preços PCE dos Estados Unidos nesta quinta-feira, um dos principais indicadores de inflação acompanhados pelo Federal Reserve, enquanto as tensões no Oriente Médio continuam adicionando incerteza e mantendo o apetite por risco sob pressão", disse Gil Herrera, diretor de estratégia e operações da Bitget na América Latina.

"Apesar da reação positiva, o cenário ainda inspira cautela. Os ETFs à vista de bitcoin nos EUA registraram saídas líquidas de US$ 469 milhões na quarta-feira, dando sequência ao movimento de retirada de recursos observado no início da semana e sinalizando que parte dos investidores segue reduzindo exposição ao ativo", acrescentou.

Análise técnica do bitcoin

"Do ponto de vista técnico, o RSI diário permanece próximo de 36, indicando apenas um alívio inicial após um período de sobrevenda. Ao mesmo tempo, o MACD continua em território positivo, embora com perda de força, sugerindo que a pressão baixista está diminuindo, mas ainda não foi totalmente superada. Assim, o dado do PCE pode ser determinante para o próximo movimento do bitcoin, especialmente se alterar as expectativas do mercado em relação ao ritmo de cortes de juros pelo Fed", disse Gil Herrera.

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