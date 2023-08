Criptomoedas do Reddit sobem mais de 500% após estrearem em corretora

As criptomoedas Moons e Brick, dois tokens criados por usuários da plataforma de mídia social Reddit, acumulam uma valorização na semana de mais de 72% e 590%, respectivamente, após serem oficialmente listados na corretora de criptomoedas Kraken, chamando a atenção de investidores interessados nos projetos.

Em um anúncio feito na última segunda-feira, 7, a Kraken anunciou a listagem dos tokens Moons (MOON) e Brick (BRICK) para negociação à vista e para contratos futuros perpétuos. O MOON é um token comunitário criado pela comunidade do Reddit "CryptoCurrency".

Os tokens são dados como recompensa pelos comentários e posts dos usuários, que também podem trocar o MOON por distintivos e emojis para uso dentro da comunidade no Reddit. A criptomoeda também concede direitos de voto para enquetes da comunidade.

Enquanto isso, o BRICK é um token comunitário criado ppela comunidade do jogo Fortnite. O BRICK é armazenado na carteira de criptoativos nativa do Reddit, a Reddit Vault, e distribuído aos usuários com base em seus pontos de reputação na rede social a cada quatro semanas. Ele pode então ser trocado por adesões especiais e recursos desbloqueáveis dentro da comunidade.

O MOON já superou um valor de mercado total de US$ 44,3 milhões, enquanto o BRICK tem um valor de mercado total acima de US$ 17.0 milhões. A comunidade "CryptoCurrency" tem 6,6 milhões de membros, em comparação com 2,7 milhões no "FortNiteBR".

Reddit e criptoativos

Desde 2021, o Reddit tem lançado suas próprias criptomoedas como parte da iniciativa Reddit Community Points para incentivar a produção de conteúdo. Quando os usuários trocam seus tokens comunitários por recompensas, o Reddit cobre a taxa de transação necessária para a operação. Além disso, os detentores de tokens podem participar de propostas de governança que introduzem novas funcionalidades aos ativos.

Além das criptomoedas, a rede social também tem investido em tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês). Em maio, os chamados "Reddit NFTs" superaram a marca de mais de 10 milhões de detentores após serem lançados em julho de 2022. Os colecionáveis são usados como avatares virtuais para representar os usuários da rede.

O Reddit lançou um marketplace de avatares colecionáveis na rede blockchain Polygon em julho de 2022. Os NFTs da coleção customizável foram projetados por artistas independentes e criadores de conteúdo da rede social. O número de detentores aumentou após o lançamento da coleção e atingiu um patamar de cerca de 3 milhões em novembro, mantendo o crescimento desde então.

