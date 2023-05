Coleção de NFTs do Reddit atrai quase 10 milhões de usuários em 11 meses

O Reddit, uma rede social com dinâmica semelhante à dos antigos fóruns da internet, está perto de atingir 10 milhões de detentores de seus avatares colecionáveis, ou “Reddit NFTs”, quase 11 meses após o lançamento da coleção, em julho de 2022. Os tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) são artes digitais que podem ser usadas como fotos de perfil.

De acordo com a plataforma de inteligência de dados Dune Analytics, há atualmente um total de 9.909.465 de detentores de avatares colecionáveis do Reddit. Cerca de 7,7 milhões deles são identificados como detentores de avatares únicos ou que não possuem carteiras múltiplas.

O Reddit lançou um marketplace de avatares colecionáveis na rede blockchain Polygon em julho de 2022. Os NFTs da coleção customizável foram projetados por artistas independentes e criadores de conteúdo da rede social. O número de detentores aumentou após o lançamento da coleção e atingiu um patamar de cerca de 3 milhões em novembro.

No entanto, houve um grande movimento de crescimento em 2023: o número de carteiras triplicou nos últimos seis meses. Desde o início deste ano, o número de usuários dos colecionáveis digitais aumentou 80%. A capitalização de mercado do Reddit Collectible Avatars é de US$ 38,4 milhões e há 13,7 milhões de artes digitais criadas na coleção.

Além disso, houve 303.033 vendas totais, com um volume acumulado de US$ 32,6 milhões, de acordo com os dados. Em 28 de maio, um dos usuários da rede social parabenizou a plataforma pela conquista, mas especulou que a atividade de bots pode ser a responsável por parte desse crescimento significativo nos últimos meses.

“Na verdade, existem alguns problemas aqui e ali com os avatares sendo roubados, está longe de ser perfeito. No entanto, não consigo pensar em um caso de uso melhor para essa tecnologia!", defendeu.

Reddit e NFTs

Em 26 de maio, o Reddit também anunciou o suporte para a coleção Rabbids NFT da Ubisoft. Os usuários da plataforma, conhecidos como "redditors", podem reivindicar os avatares gratuitos da Rabbids para seus perfis na plataforma.

Os Rabbids se originaram como um spin-off da série de videogames Rayman, Rayman Raving Rabbids, de 2006. A Ubisoft foi a primeira grande editora de videogames a lançar itens em NFT, em dezembro de 2021. Ela também lançou a coleção de avatares do Rabbids para o metaverso The Sandbox em fevereiro.

Durante uma sessão de perguntas e respostas no Reddit em 25 de maio, o co-fundador da Polygon, Sandeep Nailwal, disse que era um grande fã dos NFTs do Reddit, acrescentando que "o Reddit é talvez a única grande empresa entre as big techs que entendeu como os NFTs funcionam e se tornou capaz de gerar muito engajamento com eles".

Ele sugeriu que ter um mercado secundário dos colecionáveis digitais e uma plataforma de lançamento das criações de artistas “poderiam ser ótimos acréscimos para levar os NFTs do Reddit para um nível mais alto".

