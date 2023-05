Criptomoedas podem ter "fusão promissora" com inteligência artificial

Conforme a inteligência artificial generativa ganha cada vez mais popularidade, também cresce o interesse das empresas de diferentes setores em entender como aplicá-la em seus negócios. E no segmento de criptomoedas não é diferente. Um relatório divulgado pela Binance aponta que o setor pode ter uma "fusão promissora" com a tecnologia.

O estudo, lançado na quinta-feira, 25, aponta uma série de "convergências" entre as duas áreas, incluindo casos já concretos de aplicação da inteligência artificial em operações do segmento. Para a Binance, existem "possibilidades ilimitadas que surgem dessa união inovadora".

A maior corretora de criptomoedas do mundo ressalta que a tecnologia tem tido um papel crescente na "otimização do ecossistema das criptomoedas, abrangendo áreas como negociação, segurança, análise de dados e muito mais", refletindo o "impacto significativo" dela no setor financeiro como um todo.

O relatório aponta que a inteligência artificial tem um "potencial de revolucionar a forma como os investidores interagem com os mercados", e que a união entre a tecnologia e os criptoativos "está redefinindo as possibilidades e abrindo novas oportunidades para o setor".

Negociação e segurança

A negociação de criptomoedas é citada pela Binance como uma "área-chave" que pode mudar com a inteligência artificial. Segundo o estudo, a tecnologia "oferece insights valiosos e automatiza processos complexos, aumentando a eficiência e a precisão das estratégias de negociação".

"Por meio de algoritmos avançados de aprendizado de máquina, a IA pode analisar grandes volumes de dados, identificar padrões e prever tendências de mercado, permitindo que os investidores tomem decisões mais informadas", explica a exchange.

Outro segmento citado é de análise de dados. A Binance afirma que a inteligência artificial consegue ajudar na criação de "soluções de análise de dados avançadas" para o setor. A principal vantagem da tecnologia é a capacidade de processar rapidamente grandes conjuntos de dados, ajudando não apenas os investidores a tomar mas decisões, mas também as empresas a obter informações importantes.

O relatório também cita os impactos na área de segurança, destacando que ela é "um fator crítico no mundo das criptomoedas". Os analistas da exchange pontuam que a inteligência artificial já consegue ser usada na detecção de fraudes ou para proteger ativos dos usuários.

"Através da análise em tempo real de padrões de comportamento suspeitos e da identificação de ameaças cibernéticas, ela fortalece as defesas cibernéticas e contribui para um ambiente mais seguro para transações com criptomoedas", afirma a corretora.

DeFi e NFTs

Outro segmento do mundo cripto destacado pela Binance é o de finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês). A exchange apresentou diversos casos de uso possíveis para a inteligência artificial, destacando que a tecnologia pode aprimorar áreas como análise de dados e automatização de processos complexos.

"A combinação da IA com o DeFi tem o potencial de impulsionar a eficiência, a segurança e a transparência no ecossistema financeiro descentralizado, abrindo novas possibilidades para os usuários e promovendo a adoção em massa dessas inovações tecnológicas", defende a exchange.

Dois casos de uso específicos citados pela corretora são na auditoria de contratos inteligentes, para identificar possíveis problemas técnicos ou de segurança, e na automatização inteligente de negociações, facilitando o monitoramento de posições de investimento.

A Binance também enxerga aplicações nos tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês), ajudando, por exemplo, "na autenticação e verificação destes tokens, ajudando a detectar fraudes e garantir a originalidade dos ativos digitais". Foram identificados, ainda, usos na curadoria de colecionáveis a partir dos gostos dos usuários e na transformação de NFTs estáticos em inteligentes.

Para a corretora, a inteligência artificial "também pode ser aplicada na geração e criação de conteúdo de NFT, auxiliando artistas e criadores na produção de obras de arte únicas e exclusivas". "Essa tecnologia tem o potencial de criar imagens realistas para jogos e filmes em grande escala e pode ser usada para gerar protótipos de design", afirma.

