Criptomoedas meme de Donald Trump e Joe Biden despencam após debate

As criptomoedas meme que fazem referência a Donald Trump e Joe Biden despencaram na última quinta-feira, 27, logo após o debate entre os dois candidatos à Presidência dos Estados Unidos. Dados do CoinGecko apontam que o grupo de ativos caiu mais de 8% nas últimas 24 horas.

A queda significativa desses ativos reforçou a já conhecida volatilidade de preço típica das memecoins, como essa classe de moedas digitais é conhecida, e os riscos ligados a esse tipo de investimento. Os principais destaques negativos foram de projetos que fazem referência ao atual presidente do país e candidato à reeleição, Joe Biden.

Entre elas, está a criptomoeda meme Jeo Boden, mais conhecida do grupo, que registrou queda de 26% durante o debate. Mas os ativos que fazem referência a Donald Trump também caíram: a MAGA Hat recuou 10,8%, enquanto a MAGA caiu 6,4% e a Doland Tremp, 9,4%.

As memecoins são ativos conhecidos no mercado cripto e que podem fazer referência a uma série de temas em alta na internet. Neste ano, porém, os ativos que fazem referências políticas têm ganhado cada vez mais destaque entre investidores, em especial os ligados às eleições nos EUA.

Max Jones, criador da plataforma Memepad, acredita que as criptomoedas meme de Biden e Trump podem servir como indicadores da popularidade dos políticos e também da crença entre investidores sobre as chances de vitória de cada um dos candidatos nas eleições.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto.

A queda mais expressiva nos ativos ligados a Biden pode refletir uma visão de que o presidente dos Estados Unidos teve um desempenho ruim, reforçando uma imagem de fragilidade e preocupações em torno da sua idade. Com 81 anos, Biden tem sido alvo de especulações sobre suas condições para continuar na Presidência do país.

Já no caso de Trump, a queda também indica que os investidores não ficaram totalmente satisfeitos com o desempenho do candidato. Além disso, o político não citou as criptomoedas e a posição do país sobre o tema no debate, desapontando entusiastas do segmento.

Havia a expectativa entre investidores sobre a possibilidade de Trump tocar no assunto como parte do seu esforço recente de aproximação com o setor. O político disse que pretende adotar uma postura favorável ao mercado cripto se for eleito, com regulações mais brandas e incentivos a empresas do segmento.