Danold Tromp, Jeo Boden: criptomoedas meme de políticos disparam até 12.000%

As chamadas "criptomoedas meme" voltaram a ganhar força no mercado, e novos projetos surgiram para se aproveitar da popularidade de políticos, empresários e influenciadores. É o caso de dois novos criptoativos que fazem referência a Joe Biden e Donald Trump e dispararam recentemente, faltando alguns meses para a próxima eleição presidencial dos EUA.

Os dois ativos não possuem nenhuma ligação oficial com os dois políticos, mas fazem referências a eles: um se chama Jeo Boden, e o outro, Danold Tromp. As duas moedas digitais foram criadas no blockchain Solana e, em poucos dias, já tiveram uma valorização astronômica.

A criptomoeda Jeo Boden, por exemplo, valorizou mais de 12.000% poucos dias após seu lançamento, com uma capitalização de mais de US$ 49 milhões. Além disso, os dois novos ativos também estão ligados a uma tendência na Solana de criação de criptomoedas meme com erros no nome de celebridades.

É o caso do empresário e bilionário Elon Musk, por exemplo, que inspirou a criação do ativo Olen Mosk. Em geral, esses projetos não possuem um valor intrínseco ou caso de uso para atrair investidores, mas se apoiam na popularidade de famosos, políticos, empresários e memes para atrair capital.

E, apesar da valorização recente de muitas dessas criptomoedas, é preciso ter cuidado antes de decidir entrar na onda e investir nesses ativos. Em muitos casos, esses projetos acabam sendo golpes que inflam artificialmente o preço para atrair investidores e, então, roubar os fundos verdadeiros aportados.

Outro problema comum desses projetos é a falta de liquidez, que impede a realização de possíveis lucros. É o caso das criptomoedas Jeo Boden e Danold Tromp, que possuem liquidez no momento de, respectivamente, US$ 250 mil e US$ 75 mil, impossibilitando a realização de lucros.

A tendência é que, com a aproximação das eleições presidenciais nos Estados Unidos, mais projetos apareçam para tentar aproveitar a grande atenção em torno do evento, que deverá contar com uma nova disputa entre Joe Biden e Donald Trump.

No momento, Trump possui cerca de US$ 2,5 milhões em criptomoedas, mais especificamente o ether. O valor é fruto dos royalties de duas coleções de NFTs lançados pelo político. Entretanto, o político não tem ligações oficiais com nenhuma moeda digital lançada recentemente em seu nome.

