Debate nos EUA reforça imagem de fragilidade de Biden

Joe Biden tinha um desafio no debate desta quinta, 27: mostrar que estava em forma e que sua idade, 81 anos, não seria um problema. Se for eleito, ele ficará no cargo até os 86 anos. Logo nos primeiros minutos, ele começou a falhar nisso.

Biden começou sua primeira resposta falando em velocidade muito rápida, como se tivesse decorado um texto e temesse estourar o tempo, de dois minutos. Para complicar, ainda tossiu e sua voz estava rouca e baixa.

As dificuldades de expressão se repetiram diversas vezes ao longo de uma hora e meia de programa, com alguma dificuldade para fechar raciocínios em várias respostas.

Para complicar, Biden fez expressões de cansaço enquanto Donald Trump falava. A transmissão deixava os dois candidatos na tela na maior parte do tempo. Biden também olhava muito para baixo, para o lado e parecia estar surpreso ou assustado enquanto o rival se pronunciava.

Biden ficou a maior parte do tempo na defensiva, frente a um Trump que o atacava por várias frentes, como imigração, Guerra da Ucrânia e o direito ao aborto. O republicano conseguiu que boa parte do debate fosse sobre falhas do governo Biden, o que deixou menos espaço para o presidente atual explicar suas propostas para um segundo mandato e propor novas coisas.

Trump também deu respostas afiadas ao ser questionado. Quando Biden o chamou de "réu condenado", ouviu que seu filho, Hunter Biden, também foi condenado pela Justiça. Sobre o 6 de janeiro de 2021, quando seus apoiadores invadiram o Congresso para tentar reverter o resultado das eleições de 2020, o ex-presidente tentou mudar de assunto e quis mostrar que o país estava bem melhor naquela data, quando ele estava na Casa Branca. O republicano citou várias informações falsas ou exageradas, mas não houve questionamentos sobre isso por parte dos moderadores durante a transmissão.

Biden é atacado pelos republicanos por sua idade. Diversos vídeos e montagens que circulam nas redes sociais tentam retratá-lo como senil e inapto para o cargo. O debate desta quinta fornecerá mais material para isso.

Quando os candidatos foram perguntados sobre sua saúde, ambos disseram estar aptos. Biden pediu que os eleitores considerem o que ele fez no cargo como prova de que dará conta de mais um mandato. Donald Trump, de 78 anos, disse que foi aprovado em exames e que ganharia de Biden em uma disputa de golfe. Em um momento de descontração, o democrata perguntou se Trump seria capaz de carregar os próprios tacos.

Antecipar o debate das eleições foi uma estratégia democrata para criar um impulso para a candidatura de Joe Biden à reeleição. O presidente está atrás de Donald Trump nas pesquisas, embora por margem estreita, e o partido esperava que um bom desempenho no debate poderia dar impulso à candidatura.

No entanto, a performance no debate pode aumentar as chances de Biden desistir da disputa. Se ele fizer isso agora, seria mais fácil para o partido substituí-lo do que se isso ocorrer depois da convenção democrata, em agosto. Porém, não há candidatos claros que poderiam sucedê-lo, pois nenhum nome de peso se apresentou nas primárias para desafiá-lo.