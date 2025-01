Empresa aponta evento que pode fazer bitcoin disparar 20%; descubra qual é

A Matrixport divulgou um relatório nesta semana em que afirma que o período do Ano Novo Chinês, que começou nesta quarta-feira, 29, pode fazer com que o bitcoin dispare até 20% ao longo dos próximos dias. A empresa de análise de mercado corroborou a sua projeção com uma análise do desempenho da criptomoeda durante o evento nos últimos 12 anos.

O relatório indicam que, a partir de 2013, a China emergiu como uma "força dominante" no mercado de investimentos da criptomoeda, chegando a ser responsável por 70% de todo o volume investido no ativo em 2014. Apesar do país ter reduzido essa fatia mais recentemente, ela segue influente no mercado cripto.

Os dados reunidos pela Matrixport indicam que "o bitcoin apresentou retornos positivos durante o Ano Novo Chinês em 11 dos últimos 12 anos, resultando em uma taxa de sucesso estatisticamente impressionante de 83% na geração de lucro durante esse período".

A Matrixport pontua que, por mais que ganhos do passado não garantam ganhos futuros, "a significância estatística do padrão do Ano Novo Chinês é inegável, tornando-o um dos eventos mais consistentes da história do bitcoin". Em 2023, o ativo subiu 26% durante a data, e em 2024, 23%, "reforçando a confiabilidade dessa tendência sazonal".

"Por ser uma moeda movida pela sua rede, o crescimento do preço do bitcoin é impulsionado pela expansão da sua base de usuários. Quanto mais pessoas descobrem sobre e compra o bitcoin, mais rápido o seu preço vai crescer", destaca a empresa.

E, na visão da Matrixport, "poucos eventos conseguem rivalizar com o impacto do Ano Novo Chinês para criar efeitos de rede, o que o torna um catalisador único e significativo para a performance sazonal do bitcoin".

Ao mesmo tempo, a empresa pontua que a criptomoeda está "navegando atualmente um jogo complexo de forças opostas", com dados técnicos divergindo sobre o momento atual dos investidores. Já do ponto de vista macroeconômico, os sinais indicam uma aversão maior a riscos.

Há, ainda, os efeitos de uma postura mais dura do Federal Reserve, dificultando um caminho de alta para o bitcoin. Por outro lado, os efeitos do governo de Donald Trump têm favorecido a criptomoeda, animando investidores. Em geral, a Matrixport vê o ativo em uma "fase de consolidação de preço".

"Porém, com o Ano Novo Chinês começando em 29 de janeiro, esse período representa a janela de 20 dias mais favorável para o bitcoin, potencialmente oferecendo uma oportunidade substancial para posições de compra", afirma o relatório.