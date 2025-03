Criptomoedas hoje: bitcoin cai para US$ 85 mil e especialista recomenda cautela

Nesta sexta-feira, 28, o bitcoin e as principais criptomoedas se encaminham para um encerramento de semana útil “no vermelho” após um período de alta volatilidade que, de acordo com especialistas, ainda deve persistir.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 85.028, com queda de aproximadamente 2% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

“O mercado acorda em queda com o bitcoin sendo negociado na faixa dos US$ 85 mil. Hoje teremos o vencimento de cerca de US$ 14 bilhões em opções de BTC, um dos maiores vencimentos do ano, que deve fazer com que a volatilidade persista”, disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

Cautela é necessária no curto prazo

Apesar disso, os ETFs de bitcoin à vista nos EUA tiveram o décimo dia consecutivo de entradas líquidas, o que sinaliza um “interesse institucional sustentado em meio à incerteza macroeconômica”, de acordo com Galhardo.

“É preciso cautela no curto prazo, mantendo a atenção voltada a desdobramentos macroeconômicos, principalmente as questões tarifárias do governo Trump”, concluiu o especialista.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza “medo” em 44 pontos nesta sexta-feira, 28.

