Explosão de imagens no estilo do Studio Ghibli faz criptomoeda meme disparar; entenda

Uma atualização recente do ChatGPT para melhorar a criação de imagens usando inteligência artificial deu origem a uma explosão de conteúdos que imitam a estética do Studio Ghibli, e essa nova onda também atingiu o mercado de criptomoedas. Em poucas horas, diversas memecoins foram criadas para se aproveitar da tendência.

A principal foi batizada de "Ghiblification" (Ghiblificação, em tradução livre) a criptomoeda meme foi criada nesta semana, conforme a proliferação de imagens geradas a partir da ferramenta de IA se espalharam. O fenômeno envolve o envio de imagens originais para a ferramenta e então o comando para "transformá-las" adotando o estilo do estúdio de animação.

Em menos de um dia, a memecoin criada no blockchain Solana chegou a disparar e atingiu uma capitalização de mercado na casa dos US$ 28,3 milhões, partindo do zero. Desde então, o ativo devolveu parte dos ganhos e teve uma perda de preço, mas a capitalização segue acima de US$ 18 milhões.

Outras criptomoedas meme também foram criadas por pessoas interessadas em aproveitar a tendência. Foi o caso da GhibliCZ, cujo símbolo é uma foto do fundador da Binance, Changpeng Zhao, no "estilo Ghibli". A memecoin foi criada no blockchain BNB Chain.

Também em poucas horas, o ativo chegou a atingir uma capitalização de mercado de US$ 14,6 milhões, mas teve uma queda intensa depois disso. No momento, o ativo digital conta com uma capitalização na casa dos US$ 4,3 milhões, refletindo as perdas expressivas.

Usuários também chegaram a criar memecoins como a Shibli Inu e a Ghibli Doge, combinando a tendência com memes já conhecidos e populares no mercado cripto. Entretanto, nenhuma conseguiu superar a barreira dos US$ 1 milhão em capitalização por muito tempo.

O episódio reforça a capacidade das criptomoedas meme de aproveitarem tendências na internet para atrair investidores e movimentarem milhões. Em geral, os interessados variam de um interesse genuíno pelo tema à intenção de aplicar golpes, além da busca por ganhos especulativos.

Por causa disso, as memecoins são conhecidas pela elevada volatilidade, com fortes variações de preço em curtos intervalos de tempo. O segmento perdeu força no mercado cripto após o colapso da Libra, uma criptomoeda meme divulgada por Javier Milei, o presidente da Argentina.

