Criptomoedas caem com correção após forte alta no dia anterior

As altcoins, criptomoedas que não são o bitcoin, operam em queda nesta quinta-feira, 7, com correção depois da forte alta do começo do dia anterior.

No radar, o ambiente geopolítico continua incerto com sinais desencontrados sobre um possível fim da guerra entre Estados Unidos e Irã, mas as notícias são de que Teerã avalia uma proposta de paz que pode encerrar o conflito. O presidente dos EUA, Donald Trump, reforçou a ideia de que a guerra acabará em breve.

Também no cenário macro, ontem foi divulgado o Relatório de Emprego ADP dos EUA. O indicador revelou a criação de 109 mil postos de trabalho em abril, acima dos 99 mil esperados pelos economistas. No mês anterior, haviam sido geradas 61 mil vagas.

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Às 10h48 (horário de Brasília), o ether, moeda digital da rede Ethereum, cai 2,5% em 24 horas, a US$ 2.309, enquanto o bitcoin tem queda de 1,5%.

Segundo Gil Herrera, diretor de estratégia e operações da Bitget para a América Latina, ether e dogecoin lideraram os ganhos recentes entre as altcoins, mas passam por realização de lucros.

“DOGE caiu cerca de 4,4%, para a região de US$0,11, enquanto o ETH recuou 3,6%, embora ainda sustentando o patamar acima de US$2,3 mil", destaca Herrera.

Nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de ether à vista que operam nas bolsas americanas, foi registrado ontem um saldo líquido positivo de US$ 11,5 milhões. Este foi o quarto pregão consecutivo com mais compras do que vendas neste tipo de fundo.

O principal responsável pela entrada de recursos foi o ETH, mini trust da Grayscale, com US$ 10 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas.

Ainda entre as principais altcoins, o BNB, token da Binance Smart Chain, tem leve variação negativa de 0,1%, a US$ 646,52; o XRP, token de pagamentos internacionais utilizado pela Ripple, registra perdas de 1,7%, a US$ 1,40; e a solana vai na contramão e avança 0,4%, a US$ 88,65.

Treasuries tokenizados na XRP Ledger

Entre as notícias específicas de altcoins, a plataforma de tokenização de ativos do mundo real, Ondo Finance, informou que completou o primeiro resgate transfronteiriço de um título público dos EUA tokenizado. Foram parceiros na operação a plataforma de infraestrutura blockchain do banco JP Morgan (Kinexys), a Mastercard e a empresa de tecnologia blockchain Ripple.

De acordo com o site Decrypt, a transação foi processada em menos de cinco segundos na rede XRP Ledger, apoiada pela Ripple.

"Este marco representa a primeira vez que títulos do Tesouro dos EUA tokenizados foram liquidados de maneira internacional e entre bancos em tempo quase real e fora dos canais bancários tradicionais", disse Ian De Bode, presidente da Ondo, em nota.

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